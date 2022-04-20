Finlandiya parlamentosu, ülkenin potansiyel NATO üyeliğini konuşmak için toplanıyor

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Finlandiya'da milletvekilleri, ülkelerinin NATO'ya katılıp katılmamasını bugün görüşmeye başlayacak.

Parlamento, Rusya'nın üyeliğine karşı uyarılarına rağmen çarşamba günü üyelik konusunda karar vermek için görüşmeye başlayacak.

Parlamentonun 200 üyesine ülkenin NATO'ya üye olmasının olası sonuçları ve savunma için diğer opsiyonları anlatan bir rapor sunuldu. Raporda, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına alternatif olarak daha fazla ikili savunma anlaşmaları yapılması gösterildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre raporda Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaşan Finlandiya'nın NATO'yla iyi ilişkilerine rağmen üye olmadığı için güvenlik garantilerinden faydalanamadığı ifade edildi. Raporda aynı zamanda NATO üyesi olmasının Finlandiya'nın caydırıcı gücünü ciddi oranda artıracağını; ancak üyeliğin diğer NATO ülkelerine yönelik yükümlülükler de getirdiğine dikkat çekildi.

Kamuoyu anketlerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Finlandiya halkı, NATO üyeliğine daha olumlu bakmaya başladı.

Geçen haftalarda İngiliz gazetesi The Times'a konuşan ABD'li yetkililer; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak "büyük bir stratejik hata" yaptığını ve Finlandiya ile İsveç'in 'NATO'ya katılacak gibi göründüğünü' dile getirdiler. Yetkililer, iki İskandinav ülkesinin bu yaz ayları itibariyle ittifaka katılabileceğini ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, üyelik başvurusu yapıp yapmayacakları ile ilgili kararın birkaç hafta içinde verilmesini beklediğini ifade etmişti.

Moskova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması durumunda Baltıklar'daki savunmalarını güçlendirmeleri gerekeceğini ve bu doğrultuda bölgeye nükleer silah konuşlandırabileceklerini belirtti.