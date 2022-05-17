Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya başvuru yapılması kararını onayladı

Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in 12 Mayıs'ta "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine başvuru yapması gerektiği" açıklamasının ardından, hükümet teklifi parlamentoya götürdü.

Parlamentoda yapılan oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Bu kararın ardından Finlandiya'nın yarın Brüksel'de NATO üyeliğine İsveç ile beraber başvurması bekleniyor.

Bu arada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO üyeliğine için diplomatik müzakere çabalarının devam ettiğini söyledi.

Linde, konu hakkında fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

Oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı

İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ABD'ye gidiyor

Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 19 Mayıs'ta ABD'ye gideceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü perşembe Beyaz Saray'da kabul edecek" ifadesini kullandı.

Liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ve Avrupa'nın güvenliğini ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek konularının ele alınacağını aktardı.