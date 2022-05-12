Finlandiya'nın NATO üyeliği kararı bekleniyor; diplomatlar hızlı bir kabul süreci öngörüyor

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Diplomatlar ve yetkililer, Rusya’nın Ukrayna işgalinin Avrupa güvenlik yapısını ve NATO’yu yeniden şekillendirdiğini söylerken Finlandiya’nın bugün NATO’ya katılma niyetini açıklaması bekleniyor.

Reuters’a konuşan beş diplomat ve yetkili, NATO müttefiklerinin Finlandiya ve İsveç’in başvuruları durumunda hızlı bir biçimde NATO’ya kabul edilmesini beklediklerini söyledi.

NATO’ya katılma kararlarını açıklamaları beklenirken Britanya Başbakanı Boris Johnson, Finlandiya ve İsveç’e ziyarette bulunarak iki ülkeyle de ortak güvenlik anlaşmaları imzaladı.

Moskova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olması durumunda “ciddi askeri ve siyasi sonuçlar” olacağını söylemişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, ülkenin NATO üyeliğinin Rusya’yı provoke edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlarken bu durumdan Rusya lideri Vladimir Putin’in suçlu olacağını belirterek “Buna yanıtım, sen sebep oldun. Aynaya bak’ olur” dedi.

Norveç, Danimarka ve üç Baltık ülkesinin hâlihazıpda NATO üyesi olmasıyla, Finlandiya ve İsveç’in de eklendiği durumun Rusya’yı öfkelendireceği belirtiliyor.