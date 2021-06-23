Finlandiya'da çalışan nüfus yaşlanıyor; ülke göç istiyor

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Birçok farklı araştırmada "dünyanın en mutlu ülkesi" seçilen ve yüksek yaşam standartlarıyla tanınan Finlandiya, iş gücüne katacak insan bulma sıkıntısı yaşıyor.

Talent Solutions ajansından işe alım görevlisi Saku Tihverainen, AFP'ye yaptığı açıklamalarda; "Artık olağan üstü sayıda insanın ülkeye gelmesine ihtiyaç duyduğumuz kabul ediliyor" dedi.

Tihverainen, yaşlanan nüfusu dengelemek için daha genç işçilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Birçok Batı ülkesi nüfus büyümesinde yavaşlama ile mücadele etmenin yollarını ararken, çok az ülke bunun etkilerini Finlandiya kadar hissetti.

Birleşmiş Milletler'e göre Finlandiya'da, 2030 yılına kadar "yaşlı bağımlılık oranının" 39.2'den 47,5'e yükseleceği öngörülüyor.

Hükümet, kamu servislerinin işler seviyede kalması için göç oranını yaklaşık 2 katına, yani 20 bin-30 bin seviyesine çıkarması gerektiğini belirtti.