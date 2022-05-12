Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, fitili ateşledi: Gecikme olmadan NATO'ya başvurmalıyız

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Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaşan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, ülkelerinin 'gecikme olmaksızın' NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir ortak açıklama yayımlayan Finlandiyalı liderler, ''Bu kararı almak için hâlâ atılması gereken ulusal adımların hızlıca atılacağını umuyoruz'' dedi

Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki duruşu, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırmasından sonra ciddi anlamda değişmiş, halk arasında NATO'ya katılıma destek yükselmişti.YLE anketine göre Finlandiyalıların yüzde 76'sı, ülkelerinin NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor. Finlandiya'nın kararının, İsveç'in NATO'ya katılma kararında da etkili olması bekleniyor.

Finlandiya'da yönetim, parlamento gruplarının hepsinin desteğini almak için görüşmeler yürütüyordu. İsveç'te de iktidardaki sosyal demokratların başvuru için pazar günü karar vermesi bekleniyor.

Rusya, iki ülkeyi de NATO'ya katılmamaları yönünde tehdit etmiş, askeri ittifaka girmelerinin askeri ve siyasi sonuçları olacağını söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka hızlı bir şekilde katılmasına izin verebileceklerini söylemişti.