Finlandiya Başbakanı Marin: Bu noktada sakin kalıp; Türkiye ile masaya oturmalıyız

T24 Dış Haberler

Çarşamba günü NATO'ya katılmak için başvurusunu resmen sunan Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin, mevcut sorunun Türkiye ile diyalog sonucunda çözülebileceğine inandığını ifade etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen cumadan bu yana sinyalini verdiği şekilde Finlandiya ve İsveç'in üyelik müzakere sürecinin başlamasını Türkiye, NATO daimi temsilcileri toplantısında önledi.

İtalya ziyareti sırasında Corriere della Sera'ya konuşan Marin, ''Bence bu noktada sakin kalmak; Türkiye ve diğer üyelerle masaya oturmak, soruları yanıtlamak ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek önemli'' dedi.

Söyleşide Rusya'nın açıklamalarına da değinen Marin, ''NATO'nun Finlandiya'ya nükleer silahlar veya üsler koymak gibi bir niyeti yok'' diye konuştu.

Marin, üslerin açılmasının ve silahların yerleştirilmesinin müzakerelerin bir parçası olmadığını söyledi

Moskova, geçen günlerde NATO'nun Rusya sınırı yakınlarına nükleer kuvvetler ve altyapı konuşlandırması durumunda "harekete geçeceklerini" ifade etmişti. Rusya ve Finlandiya yaklaşık bin 300 kilometre sınır paylaşıyor.

Bülent Arınç iktidarı eleştirdi: Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalı

Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: "SADAT’ları, beşli çeteleri beraber ezeceğiz"

CHP'den 19 Mayıs raporu: Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' olan gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor

Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor

TÜİK'te enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı istifa etti: Başkan, göreve "uzman" olarak devam edecek

CHP Kadıköy İlçe Başkanı: Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde, MHP’li bir grubun saldırdığı arkadaşımızın burnu kırıldı

"Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı asan Tanju Özcan: Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, alın beni hapse atın

Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

Finlandiya Başbakanı Marin: Bu noktada sakin kalıp; Türkiye ile masaya oturmalıyız

" />