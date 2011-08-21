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Spor

Finke'den Podolski yalanlaması BERLİN (A.A)

21 Ağustos 2011 22:01

-Finke'den Podolski yalanlaması BERLİN (A.A) - 21.08.2011 - Alman 1. Ligi takımlarından FC Köln'ün menajeri Volker Finke, milli takım oyuncusu Lukas Podolski'nin Galatasaray'a gideceği şeklindeki haberleri reddetti. Finke, kendisini 3 gün önce Türkiye'den arayan bir kulüp yetkilisine Podolski'yi bırakmak istemediklerini açıkça söylediğini belirterek, "Lukas Podolski'yi her şart altında tutmak istiyoruz ve transferi konusunda hiç bir görüşme yapmak istemiyoruz" şeklinde konuştu. FC Köln'ün yeni teknik direktörü Stale Solbakken de, milli oyuncu Podolski'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağına yüzde yüz inandığını söyledi.

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