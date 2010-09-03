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Spor

FİNK İLE YENİ SÖZLEŞME İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2010 15:30

-FİNK İLE YENİ SÖZLEŞME  İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Beşiktaş Kulübü, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderdiği yazıda, sözleşmesi bir süre dondurulan Alman futbolcu Michael Fink ile yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.  Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Michael Fink'in 28.07.2009 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescil ettirilen 31.05.2012 bitiş tarihli sözleşmesinin, yabancı kontenjanı sorunu nedeni ile 09.07.2010 tarihinde dondurulduğu vurgulanarak, ''Ancak yabancı kontenjanının açılması sebebiyle futbolcu ile şartları eski sözleşme ile aynı olan yeni bir sözleşme imzalanmış olup, Michael Fink 2010-2011 sezonu için TFF'ye tescil ettirilmiştir'' denildi. 

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