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Çevre

"Fındıklı Parkı şantiye alanı olmasın"

Fındıklı Parkı'nın metro inşaat şantiyesi olarak kullanılmaması için imza kampanyası başlatıldı

08 Ekim 2015 21:04

Boğaz hattında Beşiktaş’a kadar uzanan bölgede bulunan tek çocuk parkının içinde yer aldığı Fındıklı Parkı’nın "metro" inşaat şantiyesi haline getirileceği iddiası bölge sakinlerini harekete getirdi. Change.org üzerinden başlatılan kampanyanın çağrı metninde şöyle denildi:

“Boğaziçi girişinin nadir yapılaşmamış, tarih, kültür ve doğal peyzaj alanlarından olan; Beşiktaş'a kadar sahilde tek çocuk oyun alanının ve yeşil alanın bulunduğu, deniz ile buluşabildiği ve nefes alabildiği Fındıklı Parkı başta olmak üzere Kabataş sahilindeki tüm yeşil alanlar, parklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "metro" inşaat şantiyesi haline getirilmek üzere yapımcı şirkete teslim edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Parkın üzerindeki çocuk oyun araçları sökülmüş, şantiye yetkililerince bütün ağaçların kesileceği/söküleceği bilgisi aktarılmaktadır.

PARKIMIZA SAHİP ÇIKALIM..TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM.BEYOĞLU KENT SAVUNMASINA DESTEK VERELİM..”

Kampanyaya destek vermek için tıklayın…

 

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