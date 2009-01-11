T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Fındık yiyerek diyabet riskinizi azaltın

Haftada 5 gün bir avuç fındık yiyerek Tip 2 Diyabet riskinizi düşürmeniz mümkün.

11 Ocak 2009 02:00

Araştırmalar, her gün bir avuç fındık yemenin kalp hastalıkları riskini yüzde 20 ila 60 arasında düşürdüğünü gösteriyor. Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesindeki yazısında (11.01.09), fındığın Tip 2 Diyabet riskini de düşürdüğünü söylüyor. Öz’ün yazısı şöyle:

“Yılan avcıları ve 'Survivor' yarışmacıları tarafından da defalarca kanıtlandığı gibi, dünyada her türlü kabuklu yemiş var. Ve bir öğleden sonrası atıştırma krizini yatıştırmanın çok ötesinde beceriye sahipler. Araştırmalar, her gün bir avuç fındık yemenin kalp hastalıkları riskini yüzde 20 ila 60 arasında düşürdüğünü gösteriyor. Yeni bir araştırma da, haftada beş gün bir avuç fındık ya da iki kaşık fıstık ezmesi yemenin Tip 2 Diyabet riskini düşürdüğünü ortaya koydu. Bu çok önemli çünkü şu anda 24 milyondan fazla insan diyabet hastası.

Hiyerarşi önemli

Tabii ki fındıkların da kendi aralarında bir hiyerarşileri var. Adadan ilk kimin ayrılacağından bahsetmiyoruz! İşlenmemiş, taze ve tuzsuz olmaları gerekiyor. Fındıklar kavruldukları zaman sağlıklı yağlarının yüzde 15'ini kaybediyor. Hatta fındıkları yüksek ısıda kavurmak yaşlanmaya yol açan bazı kimyasalların oluşmasına neden oluyor. İşte, fındıkların en iyiden en kötüye sıralanışı:

* Taze
* Yeni kavrulmuş. (Fırınınızda 250 derecede, 9 dakika boyunca)
* Kendi yağında kavrulmuş ve tuzlanmış.
* Hidrojenli yağda kavrulmuş ya da şekerlenmiş. (Bunları asla yemeyin!)

Her gün yürüyün!

Diyabetle savaşmak için, bel ölçünüzü ve göbeğinizi en aza indirmelisiniz. Yani; fıstık ezmesini beyaz ekmeğin üstüne sürecekseniz en azından tek dilim yemeye çalışın. Öğleden sonra atıştıracaksanız, fındıkları yiyeceğiniz diğer şeylere eklemeyin; onların yerine yiyin. Ve her gün yürüyün!”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24