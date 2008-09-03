Fındık üreticisi TMO’nun web sitesini kilitledi

Fındık üreticisi, TMO'nun ürün satışı için oluşturduğu internetten randevu sitesini kapattırdı. Aşırı yoğunluk nedeniyle site işlemez hale gelince TMO internetten randevu uygulamasına son vererek, 35 merkezden doğrudan randevu vermeye başladı. 2 günde yaklaşık 20 bin üretici 60 bin ton fındığın satışı için randevu aldı.



Ağustos ayı başından beri Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım fiyatını açıklanmasını bekleyen fındık üreticileri, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in fiyatları açıklamasının ardından, Ofis'e ürün satmak için harekete geçti.



TMO, ürün satışı için hem internet hem de ürün alım merkezlerinden randevu alma imkânı getirirken, internet üzerinden randevu alınan site, üreticilerin yoğun başvurusu üzerine daha başvuruların başladığı ilk gün olan 1 Eylül'de devre dışı kaldı. Ofis, kullanımındaki aşırı yoğunluk nedeniyle "randevu.tmo.gov.tr" adresinden internet üzerinden randevu alınmasına geçici bir süre için ara verdiğini duyururken, üreticiler, 35 randevu merkezinden doğrudan randevu alabilecek.



Yetkililer, internet ile randevu alınması sırasında çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ilişkin bilgilerinin kontrolü için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’nden

on-line olarak sorgu yapıldığını belirtirken, bunun sistemin yükünü artırdığını ve işlemez hale getirdiğini söyledi.

1 ve 2 Eylül günlerinde, yaklaşık 20 bin üretici, 60 bin ton ürünün satışı için TMO'dan randevu almayı başardı. Yetkililer, internet sisteminin çalışıyor olması halinde, randevu verilen üretici sayısının rahatlıkla 30 binin üzerine çıkabileceğine dikkat çektiler.

