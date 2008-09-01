Fındık üreticisi mutsuz ve tepkili

Hükümetin eylülde fındık alım fiyatını 4 YTL, aralık ve sonrasında 5 YTL açıklaması üreticilerin tepkisine neden oldu. Üreticiler, kademeli fiyat uygulaması kapsamında eylül ayı için öngörülen kilo başına 4 YTL'yi yetersiz bulurken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üretici artık üretmeye korkuyor" açıklamasında bulundu.



Açıklanan fiyat geçen yıl seçimler öncesi 11 Temmuz’da açıklanan 5 YTL’lik fiyatın da yüzde 20 altında kaldı. Hayal kırıklığına uğradığını ifade eden üretici, fındığı aralıktan sonra satışa çıkarmayı, hiç değilse masrafını 5 YTL ile karşılamayı hedefliyor. Borçlu üreticiyi ise sıkıntılı günler bekliyor.



Şemsi Bayraktar, dün, TZOB merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu sezon fındıkta rekoltede yaşanan artışın yanı sıra alım fiyatlarının geç açıklanmış olmasının, fındık fiyatının düşmesine neden olduğunu ifade etti. Geçen yıl 5.15 YTL/Kg olarak belirlenen Giresun kalite fındığın müdahale fiyatının bu yıl yüzde 22 düşüşle 4 YTL/Kg olarak açıklandığını anımsatan Bayraktar, ayrıca fındık müdahale fiyatının ekim ve kasım aylarında 4.5 YTL/Kg, aralık ayı ve sonrasında ise 5 YTL/Kg olacağına işaret etti. Bayraktar, en yüksek alım fiyatı olarak açıklanan Giresun kalite fındığın bu yıl gerçekleşecek 728 bin tonluk fındık üretiminin yüzde 19'unu oluşturduğunu, üretilen fındığın büyük bölümünün levant kalite olduğunu söyledi. Levant kalite fındığın fiyatının ise 3,9 YTL/Kg olarak belirlendiğini anlatan Bayraktar, üreticinin eline kesintilerden sonra kilogram başına yaklaşık 3.5 YTL geçeceğini açıkladı.



"Üreticimiz tüccarın insafına bırakılmıştır" diyen Bayraktar, bu yıl fındık politikasında başarılı olunamadığını, yeni fındık politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bayraktar, "Fındıkla ilgili yapılan açıklama göstermiştir ki Türkiye'de ihracatçı yoktur. Dış alıcıların temsilcileri vardır. Bu temsilciler açıklanan bu fiyattan memnun kalmışlardır" şeklinde konuştu. Çeltik hasadına da girildiğini, buna rağmen henüz alım kampanyasının başlatılmadığını anlatan Bayraktar, TMO'nun üreticilerin beklentilerini karşılayabilecek alım kampanyasını bir an önce başlatması gerektiğini söyledi. Bayraktar, müdahale fiyatının asgari uzun danelide 1.2 YTL, baldo çeşidinde 1.3 YTL olarak açıklanması gerektiğini belirtti.



Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındıkta kademeli orana tepki gösterdi. Açıklanan fiyatının piyasanın beklediği şekilde olduğunu belirten Arslantürk, eylül ayı fiyatının düşük olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), alacağı fındık konusunda hızlı ödeme yapmasının çok önemli olduğunu kaydeden Arslantürk, "Aksi halde fındık açıklanan fiyatın da altında işlem görür" dedi. 5 YTL ve üzerinde fiyat beklediklerini vurgulayan Giresun Ziraat Odası Başkanı Özer Akbaşlı ise "Bizler fiyatı 5 YTL ve üzeri olarak bekliyorduk. Önümüzdeki günlerde bu açıklanan fiyata olan tepkimizi dile getireceğiz" dedi.

