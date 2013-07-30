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Ekonomi

Fındık rekor kırdı

2012 - 2013 sezonunun tamamlanmasına bir ay kala iç fındık ihracat rakamı 287 bin 500 tona yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı

30 Temmuz 2013 15:44

Konuyla ilgili açıklama yapan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye’nin, 2012/13 sezonunda yaklaşık 575 bin ton kabuklu fındığa tekabül eden toplam 287 bin 500 tonluk iç fındık ihracatı ile bir rekora imza attığını; bunun da Türk fındığının geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
 
İhracat sezonunun tamamlanmasına bir ay kala bu rakama ulaşıldığını hatırlatan ve psikolojik eşik olan 300 bin ton ihracatın sezon sonunda aşılacağını ifade eden Gürsoy, serbest piyasa koşullarında sağlanan istikrar ile ihracatın her geçen yıl arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.
 
Türkiye’nin fındık ihracatı 2010 – 2011 yılında 281 bin 331 tona ulaşmış, bunun karşılığında da 1 milyar 783 milyon 567 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Geçen yıl 229 bin 628 ton olarak gerçekleşen ve 1 milyar 819 milyon 725 bin dolar getiri sağlayan fındık ihracatı bu yıl, sezonunu bitimine bir ay kala 287 bin tonu aştı, elde edilen gelir ise 1 milyar 662 milyon 514 bin dolara ulaştı. 

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