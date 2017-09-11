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Fındık işçilerinin çadırlarına tüfekle ateş edip 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

SAMSUN, (DHA)- ŞANLIURFA'dan fındık işçisi olarak Samsun'a gelen ve çadırda kalan bir aileye yapılan ve 1 kadının öldüğü, 1 kadının da yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen M

11 Eylül 2017 21:55

SAMSUN, (DHA)- ŞANLIURFA\'dan fındık işçisi olarak Samsun\'a gelen ve çadırda kalan bir aileye yapılan ve 1 kadının öldüğü, 1 kadının da yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı. M.Y.\'nin alkol ve uyuşturucunun etkisi altında av tüfeği ile ateş edek olayı gerçekleştiğini itiraf ettiği belirtildi.
Olay, 4 gün önce Samsun\'un Terme İlçesi Bafracalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Şanlıurfa\'dan fındık işçisi olarak Bafracalı Mahallesi\'nde gelen ve çadırda kalan ailelere kaldıkları yerin karşı tarafında bulunan Şuaiypli Mahallesi tarafından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında aynı çadırda bulunan 36 yaşındaki Perihan Akın öldü, 27 yaşındaki Nurcan Patak yaralandı. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma sonucu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 4 kişi adliyeye sevk edildi. 3’ü nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Cinayeti aldığı alkol ve uyuşturucunun etkisi altında av tüfeği ile ateş etme sonucu işlendiğini itiraf eden M.Y. ise tutuklandı.
 

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