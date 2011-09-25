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Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi NUSAYBİN (A.A)

25 Eylül 2011 22:31

-Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi NUSAYBİN (A.A) - 25.09.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den aldığı fındık işçilerini Şırnak'ın Cizre ilçesine götüren Sadun Ögel yönetimindeki 47 PD 938 plakalı minibüs, Nusaybin ilçe çıkışında devrildi. Kazada sürücü Sadun Ögel ile Kader Filiz, Kaniye İlçin, Nezir İlçin, Haci İlçin, Muhammed İlçin, Hatice İlçin, Davut Eliş, Emine Kuşluk, Fatma Kuşluk, Zeynep Sezgin, Deniz Polat, Kaysettin Algün ve Agit Aydın yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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