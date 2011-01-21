T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FINDIK FİYATI ZİRVEDE TRABZON (A.A)

21 Ocak 2011 12:20

-FINDIK FİYATI ZİRVEDE TRABZON (A.A) - 21.01.2011 - Bu sezon kilogram fiyatı serbest piyasada 3,50 lira seviyelerine kadar düşen 50 randıman Giresun kalite kabuklu tombul fındık, 4,70 lira seviyesini aşarak sezonda rekor fiyata ulaştı. Trabzon Ticaret Borsası'nda 50 randıman levant kalite kabuklu fındık kilogramı 4,575, kabuklu Giresun kalite tombul fındık ise 4,725 liradan işlem görüyor. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, serbest piyasada ulaşılan fiyatın, sezonun en yüksek fiyatı olduğunu belirtti. Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkmayabileceğini ifade eden Cirav, ''Üreticiler bu fiyatı değerlendirmeye çalışsın. Bu fiyat gerçekten sezonun en iyi fiyatı olabilir. Hiçbir şey kalıcı değildir. Bu fiyat kilogramda 3,50 liradan 4,70 lira seviyelerine çıktı. Sürece bakarsak sezon içinde yüzde 30-35'lik bir artış var. Bana göre üreticilerimiz bunu değerlendirmeye çalışırsa doğru bir iş yapmış olurlar'' dedi. Önceki dönemlere ilişkin artışlarla ilgili bilgi veren Cirav, ''2005 yılında fındık fiyatı 6,00-6,50 lira civarındaydı. 7.00-8.00 lira olacak diye çok beklenti vardı ama bu seviyeden sonra fiyat geriledi ve vatandaşın elindeki fındık 2,50 liraya satıldı. Çıkışı olduğu gibi düşüşü de olabilir. Bu nedenle, şu anki yaşanan artışın iyi değerlendirilmesinde fayda var. Üreticilerimiz, bu fiyatı bulduğu için ürününü elinden çıkarabilir'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24