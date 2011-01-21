-FINDIK FİYATI ZİRVEDE TRABZON (A.A) - 21.01.2011 - Bu sezon kilogram fiyatı serbest piyasada 3,50 lira seviyelerine kadar düşen 50 randıman Giresun kalite kabuklu tombul fındık, 4,70 lira seviyesini aşarak sezonda rekor fiyata ulaştı. Trabzon Ticaret Borsası'nda 50 randıman levant kalite kabuklu fındık kilogramı 4,575, kabuklu Giresun kalite tombul fındık ise 4,725 liradan işlem görüyor. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, serbest piyasada ulaşılan fiyatın, sezonun en yüksek fiyatı olduğunu belirtti. Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkmayabileceğini ifade eden Cirav, ''Üreticiler bu fiyatı değerlendirmeye çalışsın. Bu fiyat gerçekten sezonun en iyi fiyatı olabilir. Hiçbir şey kalıcı değildir. Bu fiyat kilogramda 3,50 liradan 4,70 lira seviyelerine çıktı. Sürece bakarsak sezon içinde yüzde 30-35'lik bir artış var. Bana göre üreticilerimiz bunu değerlendirmeye çalışırsa doğru bir iş yapmış olurlar'' dedi. Önceki dönemlere ilişkin artışlarla ilgili bilgi veren Cirav, ''2005 yılında fındık fiyatı 6,00-6,50 lira civarındaydı. 7.00-8.00 lira olacak diye çok beklenti vardı ama bu seviyeden sonra fiyat geriledi ve vatandaşın elindeki fındık 2,50 liraya satıldı. Çıkışı olduğu gibi düşüşü de olabilir. Bu nedenle, şu anki yaşanan artışın iyi değerlendirilmesinde fayda var. Üreticilerimiz, bu fiyatı bulduğu için ürününü elinden çıkarabilir'' diye konuştu.