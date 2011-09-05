-Fındık fiyatı üreticiyi sevindirdi TRABZON (A.A) - 05.09.2011 - Serbest piyasada geçen yıl 3,60 lira seviyesinden açılan Giresun kalite tombul fındık fiyatları, bu yıl rekoltenin de az olmasının etkisiyle 6,10 liradan işlem görmeye başladı. Bu yıl hava şartları nedeniyle geçmiş yıllara oranla pazara daha geç inen fındık, geçen yılın açılış fiyatına göre serbest piyasada yüzde 70'lik artışla alıcı buluyor. Tüccar, geçen sezon 3,60 seviyelerinden başladığı Giresun kalite tombul fındık alımlarına bu yıl 6,10 lira seviyesinden başladı. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, açılış fiyatlarının üreticiyi tatmin edecek boyutta olduğunu ifade ederek, ''Fındık geçen sezona oranla yüzde 25 rekolte azlığı yaşıyor, ancak fiyat olarak yüzde 70 daha pahalı. Bu durum üreticinin lehine. Üretici için bu fiyatın iyi olduğunu düşünüyorum'' dedi. Serbest piyasada açılış fiyatı olarak 6 liranın üzerinde oluşan kilogram fiyatının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Cirav, şöyle devam etti: ''Herkesin bir miktar fındığını bu fiyatlardan değerlendirmesinde fayda var. İleride belki fiyat biraz daha artabilir ama şunu unutmamak lazım ki geçen yılki kadar Türkiye'den fındık ihracatı yapılmayacak. Avrupa'da ve diğer üretici ülkelerde geçen yıla göre fındık bir miktar daha fazla. İç piyasada da tüketimin biraz azalabileceğini düşünmek lazım.''