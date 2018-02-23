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Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı kamyonette fındık çuvallarının içinde 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

23 Şubat 2018 18:10

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı kamyonette fındık çuvallarının içinde 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy İlçesi\'nde yaptığı yol kontrollerinde durdurdukları Artvin\'den Bursa\'ya gittiğini tespit ettiği ve şüphe üzerine durdurduğu 25 plakalı kamyonette arama yaptı. Aramada, kaymyonetin arkasında bulunan fındık çuvallarının içine gizlenmiş 2  bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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