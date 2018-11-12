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Fındık bahçesinde tüfekle öldürüldü

Mehmet Emin COŞKUNDERE/AYVACIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurulan Durmuş Pala (61), yaşamını yitirdi

12 Kasım 2018 18:49

Mehmet Emin COŞKUNDERE/AYVACIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurulan Durmuş Pala (61), yaşamını yitirdi.
Olay, Ayvacık ilçesi Yeniköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait fındık bahçesinde çalışan Durmuş Pala, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vuruldu. Göğsünden ve bacağından yaralanan Pala\'yı yerde kanlar içinde bulan yakınları, 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Durmuş Pala\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Pala\'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ilçedeki devlet hastanesinin morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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