Fındık, 6 ayda 779 milyon dolar getirdi

Türkiye, 2008-2009'un ilk altı ayında, 160 bin 528 ton fındık ihraç etti, 779 milyon 103 bin dolar aşkın gelir elde etti.



Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, 2008-2009 fındık ihraç sezonunun ilk altı ayında, 160 bin 528 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 779 milyon 103 bin doları aşkın gelir elde etti.



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden alınan bilgiye göre, 1 Eylülde başlayan 2008-2009 fındık ihraç sezonunun ilk altı ayında, standart natürel iç fındığın kentali (100 kilogram) ortalama 453 dolardan işlem gördü.



Yaklaşık 90 ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, 1 Eylül 2008-28 Şubat 2009 tarihleri arasında 160 bin 528 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 779 milyon 103 bin 633 dolar gelir sağladı.



İhracatın 126 bin 151 tonu AB ülkelerine yapılırken, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 16 bin 203, denizaşırı ülkelere 9 bin 611, diğer ülkelere ise 8 bin 563 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

