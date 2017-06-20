Finansta en karmaşık ülkenin Türkiye’nin olduğu belirlendi

Vergilendirmedeki ve finansal alandaki karmaşıklık hem yerli hem yabancı yatırımcıların en önemli sorunlarından biri. Gerçekleştirilen düzenlemelerin reform adı altında torba kanunlarla hayata geçirilmesi, bir yasanın diğerleriyle bağlantısız şekilde yapılması Türkiye’yi bir konuda dünya lideri yapıyor.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, raporun adı 'Financial Complexity Index-2017'... Yani Finansal Karmaşıklık Endeksi... Raporu ve analizleri hazırlayan dünyaca ünlü araştırma şirketi TMF Group. Hollanda merkezli bu şirketin hazırladığı raporda muhasebe ve vergi uyumluluğu açısından dünyanın farklı coğrafyalarından 94 ülke sıralanmış... Uyumun en iyi olduğu, karmaşıklığın en düşük olduğu ülke 94’üncü sıradaki Cayman Adaları... 93’üncü sırada ise British Virgin Adaları var. Hani paranın cenneti olan ülkeler... Sıralamaya sondan başlamamın nedeni bu ülkelerdeki uyumsuzluğun oldukça düşük kalması ve küresel paranın kasaları olmaları...

İlk sırada…

İlk sırada ise Türkiye var. Yani finansla alanda karmaşanın ve uyumsuzluğun en yüksek olduğu ülke... İkinci sıradaki Brezilya’yı İtalya, Yunanistan, Vietnam, Kamboçya, Çin, Belçika ve Arjantin izliyor. Hindistan’ın 10’uncu olduğu Finansal Karmaşıklık Endeksi’nde Fransa 11’inci, Bolivya 12’nci, Arnavutluk ise 13’üncü sırada yer alıyor. İlk 20’deki ülkeler listesinde sırasıyla Kazakistan, Meksika, Belarus, İsrail, İspanya, Pakistan ve Hırvatistan var... Angola’nın 31’inci, Mısır’ın 39’uncu sırada yer aldığı listede Türkiye’yi birinci yapan ise Avrupa Birliği ile uyum çerçevesindeki uyumsuzluğu...

Sistem sürekli değişiyor

Araştırmayı yapan Hollandalı şirket Türkiye'nin zirvedeki yerini özetle şu sözlerle anlatıyor: Türkiye’deki muhasebe şirketleri yapılan her işlemin hard copy’sini yani çıktısını elinde tutmak zorunda ki başına daha sonra bir şey gelmesin... Vergi kodu sürekli değişiyor; güncelleniyor... Bu değişim çoğu zaman takip edilemez duruma geliyor. Türk şirketler Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), deprem vergisi gibi yerel uygulamalara aşina... Ancak uluslararası şirketler bu tür ifadelere çoğu zaman yabancı. Bu da akıllara soru işaretleri doğuruyor.

Gelelim Cayman Adaları ve British Virgin Adaları ile birlikte son sıralarda yer alan 10 ülkeye... Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Jersey, Curacao, Kosova, İsviçre, Kamboçya ve Katar karmaşıklığın en az olduğu ülkeler....

Model ülke İngiltere 78'inci

Geçtiğimiz günlerde vergilendirme konusunda hükümetten yeni bir açıklama gelmişti. Maliye Bakanı Naci Ağbal KDV konusunda İngiltere modelinin Türkiye'ye uyarlanabilecğini işaret etmişti. İşte model alınan İngiltere, bu araştırmada en karmaşık ülkeler arasında 78'inci sırada. Bir başka deyişle İngiltere vergi sistemi en sade 19'uncu ülke...

Finansal uyumda en karmaşık 10 ülke

Sıra Ülke

1 -Türkiye

2 -Brezilya

3 -İtalya

4 -Yunanistan

5 -Vietnam

6 -Kolombiya

7 -Çin

8 -Belçika

9 -Arjantin

10- Hindistan

Finansal uyumda en basit 10 ülke



Sıra Ülke

1 -Cayman Adaları (94)

2 -British Virgin Adaları (93)

3 -Birleşik Arap Emirlikleri (92)

4- Hong Kong (91)

5 -Jersey (90)

6 -Curacao (89)

7 -Kosova (88)

8 -İsviçre (87)

9 -Kamboçya (86)

10- Katar (85)