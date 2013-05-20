Finansör ABD’deki Suriyeli bir işadamı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin öldüğü, 150’den fazla insanın da yaralandığı, iki ayrı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyla ilgili önemli bilgiler gün ışığına çıkıyor. İstihbarat birimlerinin, saldırının finansmanının ABD’de yaşayan Suriyeli işadamı Ammar M.H.A. tarafından karşılandığını tespit ettiği öğrenildi. Ammar M.H.A.’nın, yüklü miktarda parayı, saldırının Türkiye ayağının organizasyonunu yapan ve halen eylemin baş faili olarak aranan Nasır E.’ye ulaştırdığını belirlendi. Ammar M.H.A.’nın yakalanabilmesi için CIA ve FBI ile temasa geçildi.

Milliyet’ten Sertaç Koç’un edindiği bilgilere göre, Reyhanlı saldırısının finansmanı ABD’de yaşayan Suriyeli bir işadamı tarafından karşılandığı belirlendi. Bilgilere gere Ammar M.H.A., yüklü miktarda parayı eylemin Türkiye ayağının organizasyonunu yapan ve halen eylemin baş faili olarak aranan Nasır E.’ye ulaştırdı; Nasır E. ise bu parayla, eylemde kullanılacak kişi ve ekipmanların temin etti. Bu parayla bomba yüklenen iki minibüsün satın alındığı, minibüslerin tutulduğu deponun kirasının ödendiği, Nasır E.’nin keşif çalışmaları yaparken kullandığı ve önceki gün Hatay Harbiye’de terk edilmiş halde bulunan otomobilin alındığı belirlendi. El Muhaberat ajanı olduğu tespit edilen 40 yaşındaki Nasır E.’nin, Türk polisinde sadece ruhsatsız silah bulundurmak suçundan kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.

CIA ve FBI ile temas

İstihbaratın, Suriyeli işadamı Ammar M.H.A.’nın yakalanması için de ABD’li meslektaşlarıyla irtibat kurduğu belirtildi. ABD Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI), bu kişiye ilişkin bilgilerin iletildiği öğrenildi.

Reyhanlı’yı kana bulayan bombaların Türkiye’ye nasıl getirildiğine dair de önemli bilgilere uluşıldı. Plastik patlayıcının El Muhaberat’ta görevli istihbarat astsubay başçavuş Mehram E.A. tarafından, deniz yoluyla Suriye’nin Lazkiye kentinden Hatay üzerinden Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Fabrikasyon olan plastik patlayıcıların, Suriye Ordusu’na ait olduğu ifade edildi.

Başçavuş Mehram E.A.’nın, patlayıcılar ve sabotaj konularında uzman olduğu, Reyhanlı saldırısını planladığı ve eylem talimatını verdiği öne sürülen El Muhaberat’ın üst düzey yöneticilerinden “Ethem” kod adlı generalin ekibinde olduğu da tespit edildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakın isimler arasında olduğu belirlenen Ethem’in, Nasır E. ile yüz yüze görüştüğü belirlenmişti.