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Ekonomi

Finansbank'ın ismi ve logosu değişti

Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük ikinci bankası olan Katarlı QNB Group, üç kıtada 30 ülkede faaliyet gösteriyor.

21 Ekim 2016 19:19

Finansbank artık resmen Katarlı finans devi Qatar National Bank'a (QNB) geçti. Haziran ayında gerçekleşen satış sonrası devir işlemlerinin tamamlanmasıyla bankanın da ismi ve logosu değiştirildi. 

Finansbank 2006 yılında Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınmıştı. Türk bankacılık sektörüne giriş yapmak isteyen QNB, Yunan banka ile pazarlıklar sonucu Finansbank’ın 2,7 milyar Euro'ya satışı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Finansbank 1987 yılında Hüsnü Özyeğin önderliğinde kuruldu. 2016 yılı ikinci çeyrek net kârı 550 milyon Türk Lirası olan Finansbank’ın, 700 civarında şubesi ve 13 bine yakın çalışanı bulunuyor.

Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük ikinci bankası olan Katarlı QNB Group, üç kıtada 30 ülkede faaliyet gösteriyor. 1200 'ü aşkın şubesi bulunan grubun 27 binden fazla çalışanı var. QNB ayrıca Trabzonspor'un da resmi göğüs sporsorluğunu yapıyor.

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