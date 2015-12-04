Finansbank'a yeni bir talip mi çıktı?

Garanti Bankası'nın en büyük hissedarı İspanyol BBVA bankasının, Yunan National Bank of Greece'in (NBG) satışa çıkardığı Finansbank'a talip olduğu iddia edildi.

İspanyol internet portalı "El Confidencial"da yer alan haberde BBVA'nın, Finansbank'ı alım sürecinde son aşamaya geldiği, bankanın böylece Türkiye'deki iddiasını iki kat artıracağı belirtildi. Haberde, National Bank of Greece'in sermaye açığını kapatmak için Finansbank'ı satmak zorunda kaldığı ve Türkiye'de faaliyet gösteren bu bankayı satışa sunmak için Morgan Stanley ve Goldman Sachs ile anlaştığı kaydedildi.

"BBVA, bu durumdan faydalanarak Türkiye'deki mevcudiyetini güçlendirmek, kontrolünü elinde bulundurduğu Garanti ile sinerji yaratmak istiyor" ifadelerine yer verilen haberde, BBVA'nın yaklaşık 6 aydır Finansbank'ı araştırdığı ve çok ilerleme sağladığı bilgisi de verildi.

“Süreç uzayabilir”

Haberde, ING Bank ve bir Katar fonunun da talip olduğu Finansbank'ın alınması sürecinin biraz uzayabileceği vurgulandı.

BBVA'nın Türkiye'deki tecrübesinin bu tarihe kadar "aşırı iyi olmadığı" öne sürülen haberde, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan jeopolitik istikrarsızlıklardan dolayı Finansbank alımının risk taşıdığı da iddia edildi.

Garanti Bankası'nın yüzde 24,9 hissesini alarak Türkiye pazarına giren BBVA, geçen yıl yüzde 14,9'luk yeni bir hisse alımı yaparak, yüzde 39,9 ile en büyük hissedar haline gelmişti.