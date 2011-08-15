T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2011 22:15

-Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı, yarın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilecek. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılacak toplantıda, küresel ve yurt içi ekonomik ve finansal gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca finansal istikrarı güçlendirecek yapısal düzenlemeler de ele alınacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantı sonrasında görüşülen konulara ilişkin yazılı açıklama yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24