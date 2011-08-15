-Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı, yarın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilecek. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılacak toplantıda, küresel ve yurt içi ekonomik ve finansal gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca finansal istikrarı güçlendirecek yapısal düzenlemeler de ele alınacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantı sonrasında görüşülen konulara ilişkin yazılı açıklama yapılacak.