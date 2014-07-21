Finansal danışmanınıza sormanız gereken 10 soru

Kalifiye bir finansal profesyonel ile çalışmak bazı şeyleri anlamanız için yükü sizin omuzlarınızdan alabilir. Fakat finansal profesyoneller arasında da büyük farklılıklar görülebiliyor.

Wall Street Journal’dan Jocelyn Black Hodes finansal profesyonelle çalışmak istiyorsanız sormanız gereken 10 soruyu derledi:

1. Tecrübeniz nedir?

Sizlere finansal çalışmalardaki ve/veya dışındaki tecrübelerini ve bunun şimdiki hizmetlerini nasıl etkilediğini anlatmalarını isteyin. Sertifikalı Finansal Planlamacılar (CPF) sektörde en az 3 yıllık tecrübeli olmalı.

2. Vasıflarınız nelerdir?

Sizlere hangi lisanları olduğunu ve hangi eğitimlerden geçtiklerini anlatmalarını isteyin. Aynı zamanda devam eden eğitimleri var mı ve finansal sektördeki değişimlerden nasıl haberdar oluyorlar bunları öğrenin. her profesyonelin mesleğe devam ederken tamamlaması gereken bazı krediler vardır. Finansal profesyoneller genel olarak lisansları olmadan tahvil, hisse veya fon satışı gerçekleştiremezler; bu aklınızda olsun.

3. Ne tür finansal hizmetler sunuyorsunuz?

Finansal profesyoneller uzmanlık ve ilgi alanlarına da bağlı olmak üzere farklı hizmetler sunabilirler. Bazı uzmanlar yalnızca para yönetimi yapar ve daha geniş planlara karışmazlar, bazıları her ikisini de yapar ve bazıları da varlık yönetimi, sigorta ve konut planlaması gibi farklı alanlara da girerler. Hiç kimsenin bütün alanlarda aynı anda bir uzman olamayacağını aklınızda tutun; o yüzden eğer bir profesyonel size bunu söylerse bir düşünün.

4. Müşterilerle çalışmaya yaklaşımınız nasıl?

Genellikle finansal profesyonellerle çalışmak belirli bir soru-cevap seansının ardından başlar. Profesyoneller, müşterinin hedeflerini, endişelerini, yatırım tecrübesini ve ne kadar riske katlanabileceğini sorar. Bazı profesyoneller müşteriyle yılda bir veya iki kez buluşur, bazıları ise kendilerini her an hazır tutarlar. Burada en önemli olan şey size sunulandan sizin ne kadar memnun olduğunuz.

5. Genel olarak ne tür müşterilerle çalışırsınız?

Finans profesyonelleri belirli türde müşterilerle, yani ya öğretmenlerle ya iş sahipleriyle ya emeklilerle, çalışırlar ve genelde onlarla ortak bir yönleri bulunur. Aynı zamanda yatırım profesyonelleri belirli yatırım bütçesi olan müşteriler seçerler. O yüzden profesyonelin sizin için uygun bir türde olmasına da önem verin.

6. Yatırıma yöenlik yaklaşımınız nedir?

Profesyonellerin yatırım felsefesi sizin de kafanıza yatmalı ve ihtiyaçlarınızı karşılamalı. Size finansal tavsiyelerini nasıl yapacaklarını anlayın ve direkt kendileri mi yoksa başkaları üzerinden mi paranızı yönetecekler bunu öğrenin.

7. Yalnızca benimle mi çalışacaksınız?

Bazı profesyoneller müşterileriyle yalnız çalışırlar, bazıları ise takım oluştururlar. Bunu önceden öğrenip eğer takım içerisinde yardım alacaksanız beraber çalışacağınız diğer kişileri tanımanız lazım. Aynı zamanda takımınızdaki kişilerin geçmişini öğrenebilmek için de isimlerini alabilirsiniz.

8. Ne kadar para istiyorsunuz ve hizmetleriniz için ödemeyi nasıl yapacağım?

Her ne kadar ödeyeceğiniz para sizin ihtiyaçlarınıza bağlı olsa da profesyoneller size nasıl ödeme yapacağınız konusunda bir bilgi verebilir.

9. Bilmem gereken bazı potansiyel çıkar çatışmaları var mı?

Bir profesyonelin iş ilişkileri ve ortaklıklarında sizin en iyi çıkarlarınızı etkileyecek bazı muhakemeleri olabilir. Örneğin sigorta satan veya ortak fon satışı yapan bazı finansal danışmanlar bunu sağlayan şirketlerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirler. CFP olan profesyoneller dürüstlük yemini etmiş ve belirli etik kurallara bağlı kalmaya söz vermişlerdir.

10. Temiz bir geçmişiniz var mı?

Bazı hükümet ve profesyonel denetleme kuruluşları finansal planlayıcılar ve danışmanlara yönelik kayıtlar tutarlar. Eğer eski kayıtlara yönelik herhangi bir yanlışlık varsa bu size ilk başta söylenmeli. Fakat siz de en azından Google araştırması gibi bazı şeyler yaparak ev ödevinizi önceden yapmalısınız.