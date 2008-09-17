Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (8)

Bunların hepsi bir borsa oyunudur



Forexpark'ın Başanalisti Gürsel Yoleri: Türkiye gelişmekte olan bir piyasa bu nedenle borsa yabancı yatırımcıya çok cazip. Oralarda oluşan zararlarını kısmen buradan çıkaracaklar. Burada hisseleri yüksekken satıp, düşürüp, en düşükken tekrar alıp kâr edecekler”



Uluslararası spot döviz piyasalarında danışmanlık hizmeti veren Forexpark'ın Başanalisti Gürsel Yoleri ise Lehman Brothers'ın batmasının piyasalarda derin etki yarattığını belirterek, "Bizim gibi fazlasıyla dışa bağımlı piyasaların da bundan etkilenmemesi kaçınılmaz. Türkiye'de de bu krizin etkisi görülecektir" diye konuştu.



Türkiye'nin gelişmekte olan bir piyasa olması nedeniyle borsa açısından dışarıdan oldukça cazip göründüğünü anlatan Yoleri, şunları söyledi:



"Orada yaşanan kriz bu yatırım firmalarını, özellikle de büyük sigorta ve hedge fonlarının portföylerinde esnekliğe gitmelerine neden oluyor. Dolayısıyla dünyadaki diğer hisselerini satıp likidite bulmaya çalışıyorlar. Bu borsa kuralıdır, kârdayken satarsınız, en düşükteyken alırsınız. Türkiye piyasalarında küresel krizin etkisi fazlasıyla görüldüğünde hisse değerlerinin düşmesi onlar için yeniden bir alım fırsatı yaratacaktır. Dolayısıyla oralarda oluşan zararları kısmen buradan çıkaracaklardır. Kendi ülkelerinde yapamadıklarını bizim gibi ülkelerde çok daha rahat yapıyorlar. Dolayısıyla orada oluşan kayıpları Türkiye'den çıkaracaklardır. Burada hisseleri yüksekken satıp, düşürüp, en düşükten tekrar alıp kâra geçirmek. Amaç bu."



Yoleri, borsadaki düşüş eğilimin ne kadar süreceğine ilişkin soruya, "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ya da yükselmez. Bunların hepsi bir borsa oyunudur. Bu düşüş tatmin edici seviyeye geldikten sonra tekrar yükselişe geçecektir" karşılığını verdi.



Türkiye'ye giren yatırımların çok büyük oranda borsaya geldiğini kaydeden Yoleri, "Borsaya geldiğinde bir büyüme yaşanmış olması yalancı bir büyümeye işaret eder, yatırım açısından bakıldığında sıkıntı yaşıyoruz. Büyüme rakamlarının yıl sonuna kadar çok iyi olacağını düşünmüyorum. Yüzde 4'lerin bile olabileceğinden şüpheliyim" dedi.



‘Dolarda düşüş yaşanacak’



Yoleri, borsadaki düşüşle birlikte dövize olan talebin her zaman yaşandığını belirterek, "Orada da bir başka vurgun yaşanıyor. Piyasayı yükseltip, insanların satmasını sağlayıp yine düşürecekler. Şu anda teknik olarak grafiklere bakıldığında 1,29 seviyesi görülecek gibi görünse de bir düşüş yaşanacak gibi görünüyor. Bunun çok devamlı olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.



