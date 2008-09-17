Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (11)

Yatırım bankası kalmayacak gibi



David Wyss-Standard&Poors Baş Ekonomisti: Diğer yatırım bankalarının geleceği konusu da tartışılıyor ama ABD'de yatırım bankası kalmayacak neredeyse. Baktığınızda iki büyük yatırım bankası kaldı; Goldman Sachs ve Morgan Stanley…



Lehman Brothers'ın iflası en önemli gelişmeydi. ABD Merkez Bankası’nın (FED) Bear Stearns'e verdiği desteği burada vermemesi de şaşırttı. Bu nedenle piyasalar ciddi anlamda endişelendi. Hafta sonu genel kanı Lehman'ın Bear Stearns gibi, Bank of America ya da Barclays tarafından satın alınacağı yönündeydi. Ama Bank of America Lehman yerine çok daha güçlü ve büyük bir oyuncu olan Merrill Lynch'i aldı.



Diğer yatırım bankalarının geleceği konusu da tartışılıyor ama ABD'de yatırım bankası kalmayacak neredeyse. Baktığınızda iki büyük yatırım bankası kaldı; Goldman Sachs ve Morgan Stanley. Bankalar ise biraz farklı durumda. Bankalara FDIC ve diğer finansal kurumlar farklı muamele ediyor. Çoğu küçük ve yerel. Bunlar, büyük oyuncular gibi türev piyasalarına dâhil olmadıkları için biraz daha iyi durumda bile diyebiliriz.



Ekonomik anlamda baktığımızda Avrupa ABD'den daha kötü durumda. Özellikle İngiltere, İspanya ve İtalya sıkıntılı. Almanya ise onlara göre daha iyi durumda. Ancak en büyük avantajları mortgage piyasasında ABD kadar aptalca davranmadılar ve bir evin değerinin yüzde 97'sini kredi olarak vermediler.



Biz Avrupa ülkelerinde resesyon yaşandığını, ABD'de yaşanacak olduğunu düşünüyoruz ama bu ülkelerin kredi notlarını etkilemez.



