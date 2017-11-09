Finans dünyasının en okunan isimlerinden İlham Süheyl Aygül, TÜYAP Kitap Fuarı'nda

Türkiye’de finans dünyasının en okunan isimlerinden olan Trabzonlu Yazar İlham Süheyl Aygül’ün 6. kitabı Kariyer Şövalyesi, raflarda yerini aldı. “Beyaz Yakalının Seyir Defteri” ve “Beyaz Yakalının Akıl Defteri” kitaplarıyla dikkat çeken Aygül, 12 Kasım Pazar günü, TÜYAP Kitap Fuarı’nda okuyucular ile buluşacak.

Süheyl Aygül kimdir?

TURKKARİYER'in kurucusu İlham Süheyl Aygül 2011 yılında Bahceşehir Üniversitesi MBA programında geliştirdiği CHO (Chief Happiness Officer) modeli ''Yılın En Iyi IK Uygulaması'' ödülünü kazanmıştır.

2012 yılında İdefix-Doğan kitap verilerine göre İlhan Süheyl Aygül'ün yazdığı ''Beyaz Yakalının Seyir Defteri Kitabı'' Banka-Finans sektörünün ''En çok okunan kitabı'' seçilmiştir.



İlham Süheyl Aygül'ün kitapları;



- Beyaz Yakalının Seyir Defteri (2010)

- Beyaz Yakalının Akıl Defteri (2012)

- Beyaz Yakalının Keyif Defteri (2014)

- İlham Veren (2015)

- Harika Kariyer (2016)



Söz konusu çok satan altı kitap; İş Yaşamında bir Farkındalık Yolculuğu vaadi ile okuyucusuna ulaşmaktadır.



Yayıncı önsözü;



"Beyaz Yakalının Seyir Defteri, Beyaz Yakalının Akıl Defteri ve Beyaz Yakalının Keyif Defteri üçlemesiyle okuruna, yaşamımızın en önemli bölümünü kaplayan iş yaşamının pek bilinmeyen ve göz ardı edilen yollarında farkındalık, değer ve keyif yaratan bir yolculuk vaat ediyor. iş dünyasına yeni katılanlar ve içinde yol alanlar ve yolunu kaybedenler için çok önemli üç başucu kitabı!



Toplam 25 yıllık iş hayatının TURKKARİYER'i kurmadan önce finans sektöründe on yedi yıl farklı kademelerde üst düzey yöneticilik yaptı. İnsan seçme ve yerleştirme konusunda binlerce mülakatta görev aldı. Koçluk ve Mentorluk konusunda bir çok yöneticiye ve siyasiye hizmet verdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Human Resources Management MBA programı içinde Türkiye'de ilk CHO=Chief Happiness Officer (Mutluluktan Sorumlu Başkan) modelini geliştirdi. 2011 yılında sözkonusu uygulama yılın en iyi İK uygulaması ödülünü kazandı. Yöneticilik dışında çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmaktadır. Entelektuel Sermaye Gelişim Derneğî'nin kurucusudur. Farklı üniversitelerde MBA gruplarına ders vermektedir."



