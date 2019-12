Finans dışında üç ayda yaklaşık 200 bin kişi işini kaybetti

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, Eylül başından bu yana dünya genelinde finans dışı sektörlerde işten çıkarılanların sayısı yaklaşık 200 bini buldu.



Kriz, dünya genelinde otomobil endüstrisinden telekoma ilaç üreticilerinden çelik şirketlerine pek çok sektörde işte çıkarmalara yol açtı.



Eylül başından bu yana en fazla işten çıkarma, 24 bin 600 kişiyle Kuzey Amerika'da faaliyette bulunan bilişim şirketi Hewlett-Packard'da oldu.



Hewlett-Packard'ı Avrupalı telekom şirketi British Telecom 10 bin kişiyle, Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren taşımacılık şirketi DHL Express 9 bin 500 kişiyle ve çelik devi ArcelorMittal 9 bin kişiyle izledi.



Eylül başından bu yana şirketler tarafından duyurulan belli başlı işten çıkarmalar şöyle:



AVRUPA:



ŞİRKET İŞTEN ÇIKARILAN SAYISI

------ ----------------------

Renault 6,000

Stora Enso 3,150

UPM-Kymmene 1,600

Alitalia 3,000

Akzo Nobel 3,500

Daimler AG 2,300

ONO 1,300

GKN Plc 1,400

Volvo 4,340

BASF 1,000

GlaxoSmithKline 1,200

ChTPZ Group 4,900

Telekom Austria 1,250

Nokia Siemens Net. 1,820

British Telecom 10,000

Spansion Inc 4,000

Wolseley 7,300

AstraZeneca Plc 1,400

PSA Peugeot-Citroen 3,550

Rolls-Royce 1,500-2,000

Sandvik 2,400

freenet AG 1,000

Philips Electronics 1,600

Skanska 3,400

ArcelorMittal 9,000

Suzuki Motor Corp 1,200

Telecom Italia 9,000



KUZEY AMERİKA:



Hewlett-Packard 24,600

Federal Mogul 4,000

eBay 1,000

Micron Technology 2,800

BorgWarner 1,250

Yahoo Inc 1,500

Merck & Co 6,800

XEROX CORP 3,000

Chrysler LLC 6,000

Whirlpool Corp 5,000

Gannett Co Inc 3,200

YRC Worldwide Inc 3,750

Tenneco Inc 1,100

Wabco 1,000

Motorola 3,000

TRW 1,000

ArvinMeritor Inc 1,250

Mattel Inc 1,000

Ford Motor Co 2,260

DHL Express BV 9,500

Nortel 1,300

Applied Materials 1,800

Sun Microsystems 6,000

Pepsi Bottling Group 3,150

Neptune Orient Lines 1,000



ASYA-PASİFİK:



Nissan 2,500

Nikon 1,500



AFRİKA:



Lonmin 5,500

------- ----------

TOPLAM 197,870