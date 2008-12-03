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Ekonomi

Finans dışında üç ayda yaklaşık 200 bin kişi işini kaybetti

Ekonomik kriz nedeniyle, Eylül başından bu yana dünya genelinde finans dışı sektörlerde işten çıkarılanların sayısı yaklaşık 200 bini buldu.

03 Aralık 2008 02:00

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, Eylül başından bu yana dünya genelinde finans dışı sektörlerde işten çıkarılanların sayısı yaklaşık 200 bini buldu.

Kriz, dünya genelinde otomobil endüstrisinden telekoma ilaç üreticilerinden çelik şirketlerine pek çok sektörde işte çıkarmalara yol açtı.

Eylül başından bu yana en fazla işten çıkarma, 24 bin 600 kişiyle Kuzey Amerika'da faaliyette bulunan bilişim şirketi Hewlett-Packard'da oldu.

Hewlett-Packard'ı Avrupalı telekom şirketi British Telecom 10 bin kişiyle, Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren taşımacılık şirketi DHL Express 9 bin 500 kişiyle ve çelik devi ArcelorMittal 9 bin kişiyle izledi.

Eylül başından bu yana şirketler tarafından duyurulan belli başlı işten çıkarmalar şöyle:

AVRUPA:

ŞİRKET   İŞTEN ÇIKARILAN SAYISI
------         ----------------------
Renault 6,000
Stora Enso 3,150
UPM-Kymmene 1,600
Alitalia 3,000
Akzo Nobel 3,500
Daimler AG 2,300
ONO 1,300
GKN Plc 1,400
Volvo 4,340
BASF 1,000
GlaxoSmithKline 1,200
ChTPZ Group 4,900
Telekom Austria 1,250
Nokia Siemens Net. 1,820
British Telecom 10,000
Spansion Inc 4,000
Wolseley 7,300
AstraZeneca Plc 1,400
PSA Peugeot-Citroen 3,550
Rolls-Royce 1,500-2,000
Sandvik 2,400
freenet AG 1,000
Philips Electronics 1,600
Skanska 3,400
ArcelorMittal 9,000
Suzuki Motor Corp 1,200
Telecom Italia 9,000

KUZEY AMERİKA:

Hewlett-Packard 24,600
Federal Mogul 4,000
eBay 1,000
Micron Technology 2,800
BorgWarner 1,250
Yahoo Inc 1,500
Merck & Co 6,800
XEROX CORP 3,000
Chrysler LLC 6,000
Whirlpool Corp 5,000
Gannett Co Inc 3,200
YRC Worldwide Inc 3,750
Tenneco Inc 1,100
Wabco 1,000
Motorola 3,000
TRW 1,000
ArvinMeritor Inc 1,250
Mattel Inc 1,000
Ford Motor Co 2,260
DHL Express BV 9,500
Nortel 1,300
Applied Materials 1,800
Sun Microsystems 6,000
Pepsi Bottling Group 3,150
Neptune Orient Lines 1,000

ASYA-PASİFİK:

Nissan 2,500
Nikon 1,500

AFRİKA:

Lonmin 5,500
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