Financial Times'ın gözüyle Mustafa Koç: Ankara'nın laik elite öfkesine göğüs geren bir iş adamı

İngiliz Financial Times gazetesi, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'a bugün sayfalarında yer verdi. Gazete Mustafa Koç'u, "Ankara'nın laik elite öfkesine göğüs geren bir iş adamı" olarak nitelendirdi.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, Financial Times'ın "Şirketler ve Piyasalar" ekindeki yazı, gazetenin Türkiye muhabiri Mehul Srivastava ve selefi Daniel Dombey'nin imzalarını taşıyor.

Yazıda, Türkiye'de kökleri İslamcı geleneğe giden mevcut hükümetin ülkenin laik elitinden memnun olmadığı, Türkiye'nin en büyük iş ailesinin başında bulunan Mustafa Koç'un da bu kesimin sembolü olarak görüldüğü yorumu yapılıyor.

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un 1926'da 8 dolar sermaye ile iş hayatına atıldığı, holdingin 1990'lı yılların sonunda Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'ndaki payının yaklaşık yüzde 20 olduğu belirtiliyor yazıda.

Mustafa Koç'un 2003'te babasının yerine Koç Holding'in başına geçtiği, 2014 yılı itibarıyla holdingin gelirlerinin 31 milyar dolar olduğu da ekleniyor.

Financial Times'ın deyimiyle; "Yıllarca bazı ihalelerin iptaline, vergi müfettişlerinin baskınlarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Errdoğan'ın kamuoyu önünde holdinge veryansın edip durmasına karşın..."

Gazetenin vurguladığı bir diğer nokta da, Koç Holding bünyesindeki şirketlerin İstanbul Borsası'ndaki paylarının yaklaşık yüzde 20, Türkiye'nin ihracatındaki paylarının da yaklaşık yüzde 10 olması.

"Erdoğan, Gezicilere destek olmakla suçlamıştı"

Financial Times'taki yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç Holding'i, 2013'teki Gezi protestoları sırasında göstericileri barındırmakla suçladığı, ilerleyen haftalarda yaklaşık 200 vergi müfettişinin şirketin hesaplarını denetlediği hatırlatılıyor.

Koç Holding'in 2013'te kazandığı köprü ve otoyolların işletme hakkına yönelik 5 milyar 700 milyon dolarlık ihalenin iptali, Mustafa Koç'un ertesi yıl ABD'de yaptığı bir konuşmada Erdoğan yönetiminde "Türkiye'nin kurumlarının zayıfladığını" ve bunun Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini söylemesi, Koç'un aynı yıl Hürriyet gazetesine verdiği bir demeçte, "Ülkemiz ve halkımız temiz siyaseti hak ediyor" demesi de hatırlatılıyor yazıda.

Yazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Koş Holding, Türkiye Orta Doğu'nun en büyük ve dinamik ekonomisine sahip olurken, uluslararası ortaklıklarla dönüşümden geçti.

"Aynı dönemde ise Koç Holding'in 'Ülkenin önde gelen iş ailesi' olma statüsü, Sayın Erdoğan'ın desteklediği Anadolu kökenli yeni bir elitin yaratılması ile yavaş yavaş azaldı. Bu elit, eski düzene karşı oluşturulmuştu ve o düzenin tepesinde de Koç vardı."