Financial Times: YPG meşruiyetini artırmaya çalışıyor

Financial Times gazetesi, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı savaşan Kürt savaşçıların, IŞİD'e karşı edindiği başarılar sayesinde, Batılı güçlerin gözünde daha önce sahip olmadığı bir meşruiyetin kapısını araladığını yazdı.

Beyrut ve İstanbul mahreçli analizde, PKK ile bağlantılı olmakla suçlanan Suriyeli Kürt yetkililerin, Batılı güçlerle kendilerine dünya sahnesinde daha fazla meşruiyet sağlamasını umdukları bağlantılar kurmaya başladıklarını söyledikleri yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre IŞİD'i Suriye'de de vurmak istediğini söyleyen ABD'nin şu anda karşı karşıya olduğu "zor seçimlerin" Kürtlerin işini kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Suriye Kürtlerinin hali hazırda şu anda hem Iraklı Kürtlerle hem de Suriyeli Arap isyancılarla işbirliği çabalarını artırdığını ve askeri komutanlarının aracılar sayesinde Batılı güçlerle gayri resmi bağlantılar kurduklarını hatırlatan Financial Times, bu dolaylı ittifakların yabancı güçler için "ideal" olabileceğini söylüyor: "Halk Savunma Birlikleri, YPG olarak bilinen Suriyeli Kürtler, kısıtlı silahlarına ve mali kaynaklarına rağmen, IŞİD'le savaşta en başarılı grup oldu."

'PKK bağlantısı sorun olur'

Suriye'nin en büyük Kürt partisi olarak bilinen PYD'nin başkanı Salih Müslim de son dönemde Londra'da Dışişleri Bakanlığında üst düzey görüşmeler yaptığını söylüyor. Analiz bu görüşmeler doğrulanırsa bunun PYD için büyük adım olacağını söylüyor.

Durumu eleştirenler ise YPG'nin PKK bağlantısı nedeni ile, PKK ile yıllardır savaşan Türkiye'nin karşı çıkışları ile hiçbir zaman gerçek bir ortak olamayacağını söylüyor. Yasal olarak da, ABD kara listesinde olan PKK ile bağlantılar nedeni ile YPG ile doğrudan işbirliği yapamaz.

Ancak Kadir Has Üniversitesi'nden Serhat Güvenç'in sözlerine yer veren analiz Ankara'nın IŞİD'e katılan yabancı savaşçıların toprakları üzerinden geçişini durduramadığı gerekçesi ile şu ana kadar elinin çok zayıfladığını söylüyor. Güvenç "(Ankara) birtakım koşullar empoze edecek güçte değil. Kaygılarının ne kadar dikkate alınacağı, IŞİD ile olan savaşa ne kadar destek sunacaklarına bağlı" diyor.