Financial Times: Yaptırımları ihlal davası Erdoğan hakkında soru işaretleri yarattı

İngiliz Financial Times gazetesi, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı ve Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davaya yarım sayfa ayırdı. Gazete, ABD'deki yaptırımları ihlal davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak kafalarda soru işaretleri yarattığını yazdı.

Financial Times'taki haber gazetenin New York ve Ankara'daki muhabirleri Gregory Meyer ve Laura Pitel'in imzalarını taşıyor.

Haber, Reza Zarrab'ın geçen yıl ABD'deki Disney World'e gidene kadar hayatını İstanbul'da "milyoner bir playboy olarak geçirdiğinin" belirtilmesiyle başlıyor.

Gazeteye göre Zarrab şimdi ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun dostlarını da töhmet altında bırakabilecek" bir davanın odağına yerleşmiş durumda.

İran'a entrika ile petrol ve gaz karşılığı milyonlarca dolar ödenerek bu ülkeye yönelik yaptırımların ihlal edildiğinin öne sürüldüğünü hatırlatan Financial Times, "Bu dava Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin kesilmesine yol açabilir" diyor.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Reza Zarrab mahkemede, dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'ın iki Türk bankasına İran fonlarının söz konusu düzen için kullanılmasına 'onay verdiğini' söyledi. Ayrıca eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da, İran fonlarının Türk kamu bankası Halkbank üzerinden aklanması karşılığında, 45-50 milyon euro, 7 milyon dolar ve 2,5 milyon Türk Lirası rüşveti kabul ettiğini belirtti. Bu rüşvetlerin yaklaşık 5 yıl önce ödendiği iddia ediliyor.

"Sayın Zarrab, Sayın Çağlayan'ın, Sayın Erdoğan'ın kendisine Türk bankalarının bu düzene katılımına izin için talimat verdiğini de söyledi."

Financial Times'taki haberde 17-25 Aralık operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla Türkiye'nin ABD'nin yaptırımlarını ihlal etmediğini söylediği, Türk yetkililerin davayı bir komplo olarak gördükleri ve Fethullah Gülen'e bağlamaya çalıştıkları, Eylül ayından bu yana Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 15 değer kaybettiği, Türkiye'de Türk bankalarına büyük cezalar kesilmesinden korkulduğu belirtiliyor.

Gazeteye göre ABD'deki davanın yanı sıra, Washington'un Suriye politikası ve Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi reddetmesi, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri çok uzun süredir görülmedik ölçüde düşük bir noktaya indirmiş durumda.

Financial Times'taki haber, Başbakan Binali Yıldırım'ın Cuma günü yaptığı konuşmada sarfettiği şu cümlelerle noktalanmış:

"Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi, Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. İnşallah (Reza Zarrab) içinde bulunduğu bu yanlıştan döner."

Gazete haberin sonunda, Başbakan Yıldırım'ın "yanlış" olduğunu vurguladığı şeyin, Zarrab'ın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlali sırasında oynadığı iddia edilen rol değil, Amerikalı savcılarla işbirliği yapması olduğunu da eklemiş.