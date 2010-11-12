Financial Times: Üye olmasa da yükselişi engellenemez

T24 - Financial Times'da yer alan bir makalede, "Türkiye'yi AB'ye sokmamak, onun yükselişini engelleyemez" ifadesi kullanıldı. Makalede, "Türkiye'nin güçlü, demokratik ve gelişmiş bir ülke olarak bölgesinde nüfuzunun artmasından memnunlar mı?" sorusunun bazı Avrupalıları rahatsız ettiği belirtildi.



Financial Times gazetesi yazarı Philip Stephens, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde "Eski Avrupa" ile girdiği mücadeleye odaklanan bir değerlendirme kaleme aldı.

Stephens yazısına, önceki günlerde Londra'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, "Avrupa Türkiye'den gerçekten ne beklediğini iyi düşünmeli. Türkiye'nin güçlü, demokratik ve ekonomik olarak gelişmiş bir ülke olarak bölgesinde nüfuzunun artmasından memnunlar mı?" şeklindeki sorusunun bazı Avrupalıları rahatsız edeceği tespitiyle başlıyor.

Yorumda, Türkiye'nin siyasi olarak baskıcı ve ekonomik olarak geri olduğu günlerde, hayatın Paris ve Berlin'deki bazı Avrupalılar için daha kolay olduğu ve Türkiye'ye uyumlu bir NATO üyesi olarak Avrupa'nın doğu cephelerinden birini bekleme görevi biçildiği de ifade ediliyor.



Hükümet otoriter eğilim gösteriyor

Stephens'a göre, Türkiye 2005 yılında müzakereler başladığından bu yana kaydettiği tüm ilerlemelere rağmen sorunlara sahip bir ülke.

Stephens bu sorunları şöyle ifade ediyor:

"Askeri yönetim, Türkiye için geride kaldı. Ancak, siyaset ve güvenlik düzeni karanlık bir yan barındırmaya devam ediyor. Yargı sistemi mükemmel olmaktan çok uzakta; terörle mücadele yasaları sıklıkla geniş bir zeminde baskı aracı olarak kullanılıyor ve AKP kendi otoriter eğilimlerini sergiliyor."

"Mantık bize, Avrupa'nın, modernleşen bir Türkiye'den kazanacağı çok şey var ve kaybedeceği bir şey olmadığını dikte ediyor." diyen Stephens, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam entegrasyonunun onlarca yıl alabileceğini ancak önemli olanın bu yolculuğun yönü olduğunu da belirtiyor.



Türkiye'yi üye yapmamak, yükselişini engelleyemez

Türkiye, Avrupa Birliği'nin kapısını daha sert bir şekilde çalıyor da olsa, bir yandan kendisini de dayatacak Stephens'a göre. Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa'nın ricacısı olma rolünü kabul etmesi gerektiğini düşünmüyor ve perspektifini belirleme hakkını kendinde görüyor.

Avrupa, kapılarını kapatırsa isteklerinin gerçekleşeceği gibi bir yanılgıya sahip. "Türkiye'yi içeri sokmamak, onun yükselişini engelleyemez fakat, daha uzağa itilmesine neden olur" diyen Stephens'a göre, Avrupa'nın önünde basit bir seçim var; ya gücünü paylaşacak, ya da bu gücün elinden kayıp gitmesini izleyecek.

