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BBC Türkçe

Financial Times: Türkiye'ye 'hukuki kriz' uyarısı yapılıyor

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği karara alt mahkemelerin uymamasının 'hukuki kriz' uyarısında bulunulmasına yol açtığını vurguladı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği karara alt mahkemelerin uymamasının 'hukuki kriz' uyarısında bulunulmasına yol açtığını vurguladı.

vermişti

Kararın ardından avukatlar, Alpay'ın tahliye edilmesi için yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Mehmet Altan'ın tahliyesi içinse yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.

reddetti

Financial times, 'bu krizin' Türkiye'nin 1949 yılından beri üye olduğu Avrupa Konseyi'ne baskı uyguladığını aktardı.

Gazeteye konuşan insan hakları hukukçusu olan Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "Hukukun üstünlüğü Avrupa Konseyi'nin temel taşlarından biri. Türkiye'de bir hukuk krizi olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Yargıda tarafsızlık ve bağımsızlık yok" dedi.

Yine gazeteye bir demeç veren İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Doktor Yaman Akdeniz ise "Yasal olarak kanunlara uygun bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı çıkma ya da bu karara uymama gibi bir şansı yok. İstesinler istemesinler, verilen karara uymak zorundalar" açıklamasında bulundu.

demişti
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