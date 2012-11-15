Financial Times: Türkiye'de basın üzerindeki kısıtlamalar arttı

İngiliz Financial Times gazetesinde yayımlanan bir yazıda, "Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın üzerindeki kısıtlamalar arttı" yorumu yapıldı. Yazıda, "Bir gözü 2014 yılındaki başkanlık seçimlerinde olan Erdoğan, gittikçe eleştirilere daha az tahammül eder hale geliyor" denildi.

CNN Türk'de yer alan habere göre, gazetede, "Türkiye ve AB" başlığıyla yayımlanan yazıda, "Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidardaki 10 yıl boyunca ülkesinin ekonomik ve siyasi alanda gösterdiği gelişmeden haklı olarak gurur duyuyor. Ama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türklere bu dönüşümün arkasındaki itici gücün AB'ye girme isteği olduğunu hatırlatmakta haklı" değerlendirilmesine yer verildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Gül'ün Çarşamba günü FT'de yayımlanan yorumlarının, Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıyan tartışmayı yeniden gündeme getirmesi gerektiği kaydedildi.

Sadece her beş Türkten birinin bir gün AB vatandaşı olacağına inandığı hatırlatılan yazıda,

müzakerelerin iki yıldan beri "Fransa, Almanya ve Kıbrıs'ın baskıları" nedeniyle donduğu belirtildi ve "Erdoğan hükümetinin o zamandan beri üyelik sürecinin başında kaydedilen ilerlemeden geri dönüş yapması tesadüf olamaz" ifadesine yer verildi.

İfade özgürlüğü ve basın üzerindeki kısıtlamaların arttığına da dikkat çekilen yazıda, onlarca gazetecinin aylarca duruşmaya dahi çıkarılmadan hapse atıldığı belirtildi.

Yazıda, "Bir gözü 2014 yılındaki başkanlık seçimlerinde olan Erdoğan, gittikçe eleştirilere daha az tahammül eder hale geliyor" ifadesine yer verdi.

Erdoğan'ın kendisini muhafazakar ve milliyetçi seçmenin oyunu alabilmek için konumlandırdığını belirten gazete, "Hatta üyelik sürecinin bir parçası olarak kaldırılan idam cezasını geri getirmekten söz ediyor" diye yazdı.

Yazıda, AB'nin ana değerlerinden birini bu şekilde reddedilmesinin beklenmediği kaydediliyor ve "Neticede, Erdoğan 2023'e kadar üyeliğin peşini bırakmamaya söz verdi. Ama katılım sürecinin durdurulduğu ve Türkiye'nin muhalefet partilerinin de işlevsiz olduğu sürece, (Erdoğan'ın) yetkilerini kulllanışı üzerinde az bir denetim olacak" değerlendirmesine yer verildi.