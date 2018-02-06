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Financial Times: Türkiye 'özür' talebinde ısrar etti, Hollanda elçiyi çekti

"Diplomatlarımız bir çözüm bulmak için uğraşıyordu"

06 Şubat 2018 12:33

İngiliz Financial Times gazetesi, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'i resmen geri çekmesine ilişkin kaleme aldığı haberinde, Ankara'da görev yapan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına yer verdi.

Laura Pitel imzalı haberde ismi açıklanmayan yetkili, Ankara'nın Lahey hükümetinden Türk bakanların sınır dışı edilmesi için özür beklediğini, ancak Hollandalı yetkililerin tatmin edici bir yanıt vermediklerini kaydediyor.

Yetkili "Özür dilemelerini umuyorduk" diyor. "Diplomatlarımız bir çözüm bulmak için uğraşıyordu. Hollandalılar çeşitli tekliflerle geldiler, ancak bunlar yeterli değillerdi."

Konuyla ilgili bilgilendirilen bir kişi de gazeteye "Hollandalı diplomatların Türk mevkidaşlarına geçmişi geride bırakmalarını tavsiye ettiğini" söyledi.

Hollanda'nın Türkiye'nin ülkede Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin kampanya yürütmesine karşı çıkması üzerine, 11 Mart 2016'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemiş ve Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya zorla geri gönderilmişti.

Bu gelişmeler, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Bunun üzerine yurt dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij, Ankara tarafından ülkeye dönmemesi konusunda uyarılmıştı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan da, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağrılmış ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Holanda için "faşist" ve "Nazi artığı" ifadelerini kullanmıştı ve Türkiye hükümeti Lahey hükümetinden özür beklediklerini açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise özür dilemeyeceklerini açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, son yapılan görüşmelerde, Türk tarafı, "Lahey hükümetinin özür dilemesi ön koşulundan" vazgeçmedi.

Ankara, özür dilenmeden Hollanda Büyükelçisinin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini vurguladı.

'Türkiye AB ile ilişkileri geliştirmek için çaba harcıyor'

Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile ilişkileri düzeltmek için çaba harcadığı yorumu da yapılıyor.

Bu çabalara örnek olarak Erdoğan ve diğer üst düzey temsilcilerin Fransa, Almanya ve Avusturya'da mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptıkları hatırlatılıyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 50 yılda Papa Francis'i Vatikan'da ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekiliyor.

AB'li diplomatların bu çabaları kuşkuyla karşıladığı belirtilen yazıda, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda dikkat çeken gelişmeler olmadan somut adım atmakta zorlanacakları kaydediliyor.

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HollandaAnkara Büyükelçisigeri çektiTürkiyeAyşe Betül KayaFinancial Times

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