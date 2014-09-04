Financial Times: Türkiye IŞİD'e karşı sınır kontrolünü sıkılaştırıyor

Financial Times, Türkiye'nin IŞİD'e akan maddi desteği ve militanların geçişini önlemek adına Suriye sınırındaki kontrolü sıkılaştırdığını yazdı.

Gazete, Türkiye'nin müttefikleri tarafından IŞİD'e karşı tedbirlerini artırması yönünde yeni baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Daniel Dombey imzasıyla ve Reyhanlı mahreciyle yazılan haberde, Türkiye'nin attığı adımların sınırda mal kaçakçılığı ve cihatçı militanların geçişini görünür biçimde azalttığı aktarılıyor.

Gazete, ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın bugün başlayacak Nato zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la IŞİD konusunu tartışmalarının da beklendiğini, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'ınsa toplantı ardından görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gideceğini belirtiyor.

Dombey, Reyhanlı'daki bir otelde Suriyeli silahlı muhalif gruplardan Liva el-Hak'ın Hani adlı bir militanıyla da görüşmüş.

Hani, 'artık daha az sayıda savaşçının Türkiye sınırından geçebildiğini' söylemiş: "Önceden bir odada bizden 10 kişi vardı. Şimdi sadece dört kişi var."

Ancak Hani, IŞİD militanlarının hâlâ Reyhanlı üzerinden geçiş yapabildiğinde ısrar etmiş: "İki ya da üç günlüğüne kasabaya geliyorlar. Uzun kalmıyorlar. Reyhanlı'da şu anda daha az sayıda savaşçı var."

'Türkiye'nin daha fazla istihbarat desteğine ihtiyacı var'

Haberde Türkiye'nin IŞİD'e karşı tedbirlerini artırırken müttefiklerinin daha fazla işbirliğine ihtiyacı olması nedeniyle şikayetçi olduğu yazıyor.

Reyhanlı sınırı kapısında uzun kuyruklar halinde bekleyen kamyonların sürücülerinin, yeni tedbirler kapsamında depolarını daha ucuz Suriye mazotuyla doldurmalarının engellemesine tepki gösterdiklerini belirtiyor Financial Times.

Bir kamyon sürücüsü şöyle konuşmuş: "Para IŞİD'e gidiyor diye mazot kaçakçılığını yaklaşık iki ay önce durdurdular."

Gazeteye konuşan, ismi açıklanmayan bir yetkili, "Sakallı bütün adamlar IŞİD veya El Kaide'den değiller" demiş ve 'savaşanlar arasında uluslararası destekli kişileri belirlemenin zor olduğunu' söylemiş.

Yetkilinin IŞİD'in daha önceden Hatay'daki evlerde bulunduğunu kabullendiğini yazıyor gazete.

"Yetkili, IŞİD'in daha önceden, Reyhanlı'nın bulunduğu Hatay'daki güvenli evlerde faaliyet göstermiş olduğunu kabul ediyor ve özellikle de savaşçıların geldiği Batı Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinden çok daha fazla istihbaratın verilmesinin şart olduğunu söylüyor: 'Bu ayrıca sadece devriye gezme veya dikenli tel örgüyle ilgili de değil. Doğru istihbarata sahip olmaya ve bu adamları zamanında yakalamaya ihtiyacınız var. Bu, hiçbir zaman yüzde 100 korunan bir sınır olmadı."

Gazeteye konuşan ve ismi belirtilmeyen bir uluslararası diplomatsa 'Türkiye'nin, IŞİD'e karşı çalıştığını daha fazla göstermesi için baskı altında olduğunu' söyledikten sonra eklemiş: "Ancak Türkiye 49 rehine ve başka bir misilleme tehlikesi nedeniyle çelişki yaşıyor."