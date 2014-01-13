Financial Times: Türkiye interneti sınırlandırmaya hazırlanıyor

Financial Times gazetesi, “Türkiye, hükümetin yolsuzluk skandalına yanıt olarak ülkenin yasal kurumları üzerindeki denetimi sıkılaştırdığı bir dönemde, internet üzerindeki kontrolü de artırma arayışında” haberine yer verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Financial Times gazetesinin Türkiye muhabiri Daniel Dombey’in imzasının taşıyan haberde, AKP’nin ‘öne sürdüğü yasa teklifiyle ulaştırma bakanlığı ve iletişim bakanlığına, gizliliği ihlal ettiği kanaatine varılan internet sitelerini ve müşterilerinin internetteki hareketlerini muhafaza eden internet hizmet sağlayıcılarını kapatma yetkisi verildiği’ yazıyor.

Financial Times, ‘torba yasası’ kapsamında sunulduğunu belirttiği teklifin, sansürlenen sitelere kullanıcı erişimi sağlayan internet servislerine (ISP) de kısıtlama getirebileceğini ifade ediyor ve önceden uygulamaya konan kısıtlamaları hatırlatıyor:

“Türkiye’de çocukların korunması için hali hazırda internet filtreleme uygulaması var ve geçen yılın ilk altı ayında Google’dan 1.663 sitenin kaldırılması yönünde talep yapıldı, çoğu reddedilse de bu rakam diğer tüm ülkelerin üç katı.”

“Bazı muhalifler, yasa girişiminin, aralarında dört eski bakan ve Erdoğan’ın oğlu Bilal’in de bulunduğu hükümetle bağlantılı isimlerin hedef alındığı yolsuzluk skandalı ardından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iktidarı güçlendirme eğiliminin bir parçası olduğunu iddia ediyor.”

HSYK ve meclis kavgası

Financial Times, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yaman Akdeniz’in de şu görüşlerini aktarıyor haberde:

“Bunlar, Türkiye’de internetteki serbest bilgi akışını engellemek için siyasi gerekçelerle alınan önlemler. Türkiye’deki mevcut siyasi iklime bakıldığında, bunlar öncelikli olarak video sızıntılarını ve WikiLeaks tarzı belgeleri kontrol edebilmek için.”



Gazete hükümetin geçen hafta, ‘Adalet Bakanlığı’nın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üzerindeki gücünü artırmayı öngören yasa teklifinde bulunduğunu, teklifin HSYK başkanvekili tarafından anayasaya aykırı görüldüğü ve kuvvetler ayrılığını da ihlal edeceği’ yönündeki açıklamasını da hatırlatıyor.

Haberde teklifin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu’nda çıkan kavga ve AKP milletvekili Zeyid Aslan’ın Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na tekme atmasına da yer veriliyor. Gazete, Başbakan Erdoğan’ın Pazar yaptığı açıklamada Eminağaoğlu’na atfen ‘militan’ ifadesi kullanmasını da habere taşıyor.

Financial Times muhabiri, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması ardından yüzlerce polisin görev yerlerinin değiştirilmesi, Erdoğan’ın soruşturma için ‘yargı darbesi’ ile Fethullah Gülen hareketine atfen ‘dost modern darbe’ ifadelerini kullanmasını da eklediği haberine şöyle devam ediyor:

“AKP yetkilileri, Türkiye’nin yasal kurumlarındaki Gülencileri, soruşturmayı Erdoğan’a karşı kavgalarının bir parçası olarak kullandıklarını söylerken, polis ve savcıların değişmesi soruşturmanın ilerlemesini ve yeni soruşturmalar açılmasını güçleştiriyor.”

Gazete, AKP ve Gülen destekçileri arasındaki düşmanlığın derinleşmesiyle yeni yolsuzluk iddialarının internete sızdırılabileceği yönünde beklentilerin arttığını belirtip geçen yıllarda yüksek mevkilerdeki bazı isimlere ait kayıtların gizemli bir şekilde internette yer aldığını ifade ediyor ve ekliyor:

“Fakat, internetle ilgili yeni yasa teklifi hükümetin bu tip videolara erişimi engellemesine olanak sağlayabilir.”

Hükümetin gücünü artırmaya yönelik adımlarının Washington ve Brüksel’i endişelendirdiğini belirten Financial Times gazetesi, haberi ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki’nin geçen hafta yaptığı şu açıklamayla sonlandırıyor:

“ABD, Türk halkının hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığı bir yasal sisteme yönelik arzusunu destekliyor… Yaşanan bazı gelişmelerle ilgili endişelerimizi, doğrudan, açıkça ve özel olarak dile getirdik ve dile getirmeye devam edeceğiz.”