Financial Times: Türkiye dost ülke mi, değil mi?

Alman medyasının ortaya çıkardığı Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin Türkiye'yi beş yıldır dinlediği haberi ve sonrasındaki gelişmeler neredeyse tüm İngiltere basınında yer buluyor bugün.

Financial Times, Almanya'nın BND'deki bir ajanının ABD'ye çalıştığını keşfettiğinde tepkisinin açık ve güçlü olduğunu, Berlin'deki ABD istihbaratı başkanının ülkeden atıldığını ve Başbakan Angela Merkel'in de müttefiklere yönelik casusluk faaliyetlerini "enerji israfı" diye tanımladığını hatırlatıyor.

Gazete "Berlin Washington'ı azarlarken bile aslında ABD, Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin bir NATO müttefikini ve ABD'li siyasetçilerin yaptığı telefon görüşmelerini dinlediğini biliyordu" diyor.

Haberler üzerine dün Almanya Büyükelçisi'nin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını yazan gazete, Alman medyasındaki ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve selefi Hillary Clinton'ın da dinlendiği yönünde haberler yer aldığını belirtiyor.

'Türkiye dost ülke mi, değil mi?'

Financial Times dün Alman hükümetinin basın toplantısında gazetecilerin ısrarla Türkiye'nin casusluk faaliyetleri yapılmaması gereken bir dost ülke olup olmadığı sorularını yönelttiğini söylüyor.

Gazete bu soruların da Merkel'in geçen yıl ABD'nin telefonlarını dinlediğinin ortaya çıkmasından sonra "Dostlar arasında dinleme olmaz" demesine atfen yöneltildiğini belirtiyor.

Financial Times Alman hükümet sözcüsünün sorulara sadece "Almanya Türkiye'yle pek çok farklı alanda işbirliği yapıyor" yanıtını verdiğini kaydediyor.

Gazete Türkiye'nin dinlenip dinlenmemesi gerektiği konusunda Alman politikacılar arasına görüş ayrılığı bulunduğunu belirtiyor. Haber şöyle sona eriyor:

"İki ülke arasındaki bağlar yakın. Almanya Ankara'nın başlıca ticaret ortağı ve Avrupa'daki en büyük Türk nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Ancak Türkiye Kürt militanların Almanya'daki para toplama faaliyetleri ve Türkiye üzerinden giden cihatçılar nedeniyle izleniyor da."