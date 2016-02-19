Financial Times: Türkiye, ABD'nin rızası olmadan Suriye'ye girmez

Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye'nin ABD'nin rızası olmadan Suriye'ye doğrudan müdahale etmesinin beklenmediği belirtiliyor. Türkiye'nin Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturmak istediği kaydedilen haberde, bunun Kürtlerin ilerleyişini durdurabileceği ifade ediliyor.

Haberden bazı bölümler şöyle:

"Türkiye sınırda bir tampon bölge kurulmasını istiyor. Birkaç kilometre derinliğe sahip olacak bu bölge, Türkiye'nin ana kaygısı olan Kürt ilerleyişini durdurmasını sağlayacak. Böyle bir adım, Rusya ve Suriye ordusunun saldırısı altındaki ılımlı muhalif gruplar için güvenli bölge olabilir.

“Kuzeye İslam Koalisyonu”

Suriyeli muhaliflere göre ılımlı muhalif grupların bazı üst düzey isimleri Ankara ve İstanbul'da Türk askeri yetkilileriyle bir araya gelip kuzeyde bir 'İslam koalisyonu' konuşlandırılması olasılığını ele aldılar.

NATO üyelerinin çoğu için, Rus güçlerinin bulunduğu sıkışık bir bölgede bir ittifak üyesinin asker bulundurması son derece rahatsız edici bir gelişme.

Orta Doğu Enstitüsü'nden Charles Lister, “ Suriye kontrolden çıkıyor. Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, savaşın gidişatını değiştirebilir” diyor. Türkiye'nin ABD'nin rızası olmadan müdahalede bulunması olası görülmüyor. Ancak Türkiye, Suriye merkezli aktivistlere göre, topraklarından Suriyeli isyancıları savaş bölgelerine sevk etmeye devam ediyor. Önceki gece yüzlerce savaşçı Kürtlerin elindeki bölgelere geçti.

Bu arada, Suriye savaşında ağırlığı kaybetmeye başlamaktan endişelenen Suudi Arabistan, asker göndermeyi sadece Suriye değil, ABD nezdinde de nüfuzunu korumak için bir şart olarak görüyor.

“Asıl mesele Rusya'ya bedel ödetebilmek”

Washington, IŞİD'e karşı operasyonlarına ağırlık vermeyi planlıyor. Amerikan Savunma yetkilileri, Beyaz Saray'ın özel operasyonların önemli oranda artırılmasına onay verdiğini söylüyor. Ilımlı muhaliflere silah yardımı artırılabilir. Gözlemciler, Rusya'nın Eylül'deki mühalesinden sonra Suriye'de muhalif grupların elindeki uçaksavar füzelerinin sayısının arttığını söylüyor. Muhalifler Suriye ordusuna bu silahlarla karşı koyuyor. İsyancılar, havan ve gelişmiş füzeler dahil yeni silahların gelmeye başladığını söylüyor. Üst düzey Batılı bir siyasetçi, 'Asıl mesele, Ruslara ağır bir bedel ödetebilmek. Ama bunu nasıl yapabileceğimizi söylemek zor' diyor."