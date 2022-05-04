Financial Times: Türk çiftçisi artan maliyetler ve borçla mücadele ediyor

Türk çiftçisinin yaşadığı zorluklar İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konu oldu. “Türkiye'de çiftçiler artan maliyetler ve borçlarla mücadele ediyor” başlıklı haberde, TL'nin çöküşün ve hızla artan küresel fiyatların tarımsal reform ihtiyacını gösterdiği belirtildi.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde görüşlerine yer verilen Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Bu kadar zor bir dönem görmedim” ifadelerini kullandı. Haberde, buğday, biber ve zeytin üreticisi olan Okay'ın yaklaşık 30 yıldır ziraat odasında yer aldığı aktarıldı.

Okay, odaya kayıtlı yaklaşık 25 bin çiftçinin artan maliyetler ve borçlar karşısında dirençlerinin zayıfladığına dikkat çekti.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası içinde yüzde 7'lik paya sahip olan tarımın, ülke ekonomisinin dayanak noktalarından biri olmaya devam ettiği, Hatay'ın pazı, maydanoz ve portakal gibi ürünlerin üretiminde öne çıktığı aktarıldı.

Tarımda hızla artan üretim maliyetlerinin Türkiye'nin hızla artarak martta yüzde 70'e yükselen gıda enflasyonunda da belirleyici olduğunu, nisanda tüketici enflasyonunun yüzde 68'e yükselmesinin beklendiğini aktaran FT, Suriye sınırında soğan üretimi yapan Mahmut Çam isimli çiftçinin, döviz kurlarındaki artışın etkilerine dair açıklamalarına da yer verdi.

"Mazot maliyeti 13 bin liraya çıktı"

Çam, beş traktörünün depolarını doldurmak için geçen yıl mazota 3 bin TL verdiğini ancak şu an bu rakamın 13 bin TL'ye yaklaştığını, gübre ve ilaçlarda da yüzde 400'e varan artışlar olduğunu söyledi.

Çam, “Mazot, gübre ve ilaç fiyatları ucuz olursa biz de ürünlerimizi ucuza satarız ve aksi olursa de ürünler de pahalı olur ve üretim azalır” dedi.

FT ayrıca, gıda fiyatları keskin bir şekilde yükselirken çiftçilerin genellikle kendilerini fiyatları düşürmeleri için hükümetin baskısı altındaki süpermarketler ve bazen onları sömüren aracılar tarafından sıkıştırılmış halde bulduklarına işaret etti.

"Kapsamlı reformlara ihtiyaç var"

Sorunlara rağmen Türkiye'nin tarımda devasa bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, incir, kiraz, mercimek, fasulye ve fındık dahil 50 tarımsal üründe Türkiye'nin hâlâ en büyük 10 üretici ülke arasında yer aldığını hatırlattı.

On yıllara dayanan sorunların çözümü için tarımda kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özertan, eğitim yoluyla Türk çiftçilerinin teknik bilgilerini geliştirmenin ve çiftçilere finanstan pazarlamaya kadar birçok alanda yardımcı olabilecek kooperatifleri elden geçirmenin iyi bir başlangıç noktası olacağını, daha iyi veri toplanasına da ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Özertan, “Sonuçta çiftçi mutlu değil, tüketici mutlu değil. Kimse mutlu değil” dedi.