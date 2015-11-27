Financial Times: Putin ve Erdoğan birbirlerini sınıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirlerinin kararlılıklarını sınadığını yazdı.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre Financial Times Putin'i "boyun eğmeyen", Erdoğan'ı ise "mücadeleci" sıfatlarıyla tanımladı. Gazete, esasında çok benzeyen iki liderin, "birbirlerine tahammül edemedikleri" yorumunda bulundu.

Gazetedeki haber Financial Times'ın İstanbul muhabiri Mehul Srivastava, Brüksel muhabiri Alex Barker ve Moskova muhabiri Kathrin Hille'nin imzalarını taşıyor.

"İkisi de özür bekliyor, birbirlerini suçluyor"

Haberde uçak krizi sonrası Putin'in de Erdoğan'ın da, birbirlerinden özür bekledikleri ve birbirlerini suçladıkları belirtiliyor. Gelişmelerin, NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü ile Avrupa'nın en büyük askeri gücünü karşı karşıya getirdiğine dikkat çekiliyor.

Putin ve Erdoğan'a atıfla, "Şimdi ikisi de diğerinin geri adım atmasını bekliyor" denmiş haberde. İki liderin de gerginliği azaltmak için önümüzdeki hafta BM İklim Zirvesi için gidecekleri Paris'te görüşebilecekleri de eklenmiş.

Financial Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"Sayın Erdoğan Aralık ayında sayın Putin'e kırmızı halı sermiş, onu Ankara'daki 600 milyon dolarlık yeni sarayında ağırlamıştı. İki lider de, dışlanmış bir diğer siyasi kişilik olan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye değer veriyor, onu ortak bir arkadaş olarak görüyorlardı.

"Ancak Türkiye ve Rusya güçlü ticari ortaklar olsalar da, özel görüşmelerinde sayın Putin ve sayın Erdoğan birbirlerine pek de içten davranmıyorlar. İki lider arasındaki görüşmelere katılan emekli bir Türk diplomata göre Putin, Erdoğan'ın uzun konuşmalarından bıkmış görünüyordu. Erdoğan da Rusya'dan yapılan Ermeni Soykırımı'na yönelik açıklamaları hakaret olarak görüyordu."

Financial Times'a göre iki lideri karşı karşıya getiren son gelişme, Putin'in Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirmesi oldu. Gazete Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinde ısrarcı olduğunu, Putin'in ise son dönemde Esad'ı güçlendirme kararı aldığını vurguluyor.

"İki lider de ülkelerinde popüler"

Financial Times'ın dikkat çektiği bir diğer nokta da, Putin'in de, Erdoğan'ın da ülkelerinde popüler olmalı.

Gazete Putin'in Rusya'daki popülaritesinin geçen ay en üst düzeye çıktığını, Türkiye'de de AKP'nin 1 Kasım'daki seçimden zaferle çıktığını hatırlatıyor.

Haber, muhalif Rus lider Alexei Navalny'nin blog yazısından şu satırlarla noktalanmış:

"Nihayetinde Putin de Erdoğan da tatmin olmuş durumda. Biri Türk silahlarının zaferinden, Osmanlı İmparatorluğu'nun canlanmasından söz ediyor; diğeri ise derhal asimetrik yanıt verildiğinden, Rus İmparatorluğu'nun yeniden canlanması nedeniyle Batı'nın kölesi olmuş bir Türkiye'den. O Rus pilota ise çok yazık oldu. Acaba ne için öldü?"