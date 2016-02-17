Financial Times: Putin, topyekûn bir savaşa yol açmayacak şekilde durdurulmalı

Financial Times gazetesi, başyazısında Rusya'nın Suriye politikasının Batı'yı zorlu seçeneklerle karşı karşıya bıraktığı belirtilerek "Putin, topyekûn bir savaşa yol açmayacak yollarla durdurulmalı" diyor.

"ABD öncelikli olarak IŞİD'i, Türkiye Kürtleri yenmek istiyor; Suudi Arabistan da İran'ı devre dışı bırakmaya odaklandı" ifadelerinin kullanıldığı yazıda Türkiye'nin Kürt meselesinde sorumlu davranması gerektiği vurgulanıyor.

Financial Times'ta yayımlanan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Vladimir Putin, Rus askeri gücünü uzun bir süredir bilinen acımasızlığıyla kullanıyor. Beşar Esad rejimine karşı, isyancıların ana kalesi durumundaki Halep, Rusya'nın hava desteğindeki Suriye ordusu tarafından kuşatılıyor."

"Putin'in uçakları, muhaliflerin elindeki bölgelerde, hastanelere füze atıyor. Ilımlı muhalefetten arta kalanlar eziliyor. Bir dönemin zor durumdaki paryası Esad, despotluğunu yeniden kuruyor."

"Rusya'nın eylemleri tüm Batı'yı alarma geçirmeli. Zira bunlar, NATO müttefiki Türkiye ile Rusya arasında bir savaşa yol açabilir. Binlerce mülteciyi daha Avrupa kapılarına gönderebilir; doğu-batı, güney-kuzey arasında bölünen AB yeniden sınanabilir. Ve son olarak, birçok kişi haklı olarak Kırım'ın ilhakından iki yıl sonra Putin'in dokunulmaz biçimde hareket etmesine neden izin verildiğini soruyor."

"Rusya Cumhurbaşkanı Suriye'de ana oyuncu çünkü Başkan Barack Obama, iç savaş sırasında eyleme geçmek konusunda karar veremedi. Rejime karşı savaşan ılımlı güçlere sınırlı destek sağladı. 2013'te Şam'a karşı füze saldırısı düzenlenmemesine karar verdi. Böylece Esad'ın, Amerikan Yönetimi'nin kimyasal silah kullanımına ilişkin kırmızı çizgisini geçmesine izin verdi."



“Öncelikler farklı”



"Batı'nın harekete geçmemesi, kaçırılmış fırsatlardan daha fazlasını ifade ediyor. Daha derin bir ayrılığı yansıtıyor. Putin'in amacı açık. Esad'ı desteklemek ve Rusya'nın Orta Doğu'daki ağırlığını tesis etmek. Putin'in rakipleri bölünmüş durumda. ABD öncelikli olarak IŞİD'i, Türkiye Kürtleri yenmek istiyor. Suudi Arabistan da İran'ı devre dışı bırakmaya odaklanmış durumda."

"İç savaşın kritik zamanlarında Financial Times, Esad'ın kontrol altında tutulması için ABD öncülüğündeki güçlerin askeri harekata girişmesi tezini destekledi. Ama artık bu seçenek masada değil. Çünkü ABD ile Rusya arasında çatışma riski yaratabilir. Askeri teçhizat hatta kara birlikleri gerektirir. Obama, buna karşı çıktı ve savaşta gücünü kaybetti."

"Bu yüzden ABD ve müttefikleri başarılabilir hedeflere odaklanmalı. Öncelikle Rusya ile Türkiye arasındaki gerginliğin savaşa dönüşme riskini ortadan kaldırmalı. Türkiye, Rusya'nın yarattığı kaostan yararlanan Kürtleri top ateşine tutmaya devam etmesi parlama noktalarından biri olabilir. Washington Türkiye'yi ve Kürtleri itidalli olmaları konusunda ikna etmeli. NATO'nun beşinci madde çerçevesinde Türkiye'ye desteği kuşkulu hale getirilmemeli ancak Türkiye Kürt meselesinde sorumlu davranmalı."

"Hepsinden önemlisi ABD ve AB, Rusya'ya eylemlerinin bedeli olacağı mesajını vermeli. ABD ve müttefikleri Putin'in yeniden düşünmesini sağlayacak yollar bulmalı."