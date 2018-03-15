Financial Times, mülteci yardımını böyle duyurdu: AB, yolsuzluğu azalttığı ve yargıyı desteklediği için Türkiye'yi fonluyor

Çeviri: Gonca Tokyol

Financial Times, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler için vermeyi vadettiği mali yardımın 3 milyar euroluk ikinci kısmını onaylamasını, “AB, yolsuzluğu azalttığı ve yargıyı desteklediği için Türkiye’yi fonluyor” başlığıyla duyurdu.

Michael Peel ve Laura Pitel imzalı haberde, Brüksel ile Ankara arasındaki gerilimin devam ettiği ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’de harcadığı milyarca euro’nun yolsuzluğun azaltılması, yargının desteklenmesi ve siyasi özgürlüğün genişletilmesi konusunda başarısız olduğu savunuldu.

Financial Times’in haberinde, Avrupa Sayıştayı’nın Türkiye’ye yardımları eleştirdiği ve çarşamba günü yayınlanan rapora da değinildi. Raporda, üyeliğe hazırlık amacıyla Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda yıllardır hatalı davranıldığı uyarısında bulunulmuştu. Sayıştay'ın Türkiye'ye yardımlarla ilgili açıkladığı inceleme raporunda, mali yardımların yeterli koşullara bağlanmadığı ve mali yardım yetkisini kullanan AB Komisyonu'nun yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesi projelerine yaptığı yardımların etkisinin sınırlı kaldığı kaydedilmişti.

Raporda, gelecekteki projelerin başarı şansının artması için uyum yardımlarının daha denetlenebilir koşullara bağlanması tavsiyesine yer verilirken; AB Komisyonu'nun Türkiye'nin yerine getirmediği projelerin yönetimini bizzat üstlenme tehdidinde bulunabileceği ve yardımları sorunlu alanlara odaklayabileceği görüşünü de dile getirilmişti.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler için vermeyi vadettiği mali yardımın 3 milyar euroluk ikinci kısmını çarşamba günü onayladı. AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.