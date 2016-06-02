Financial Times: Menbic harekatı ABD-Türkiye ilişkileri için sınav

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin, Türkiye sınırında ve IŞİD'in kontrolündeki Menbic bölgesini ele geçirmek amacıyla başlattığı harekatın Washington'un Ankara ile ilişkileri için bir sınav olacağını yazdı.

Financial Times, Kürtlerin liderliğindeki ve bazı Arap savaşçıları da içeren Suriye Demokratik Güçleri'nin Menbic bölgesini ele geçirmesi halinde, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin gözlerini Rakka kentine dikeceklerini belirtti.

Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta olan Menbic, IŞİD'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan birisi olarak görülüyor.

Menbic'in güneydoğusundaki Rakka ise IŞİD'in Suriye'deki kalesi olarak biliniyor.

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt kaynak, Fırat Nehri'nin batısında hızla ilerlediklerini, Menbic kasabasından sadece 10 kilometre uzakta olduklarını ve birkaç gün içinde kasabaya ulaşmayı umduklarını söyledi.

"Yoğun tartışmalara neden olan bir konu"

Financial Times'ın Washington muhabiri Geoff Dyer ile Beyrut muhabiri Rebecca Collard'ın imzalarını taşıyan haberden bazı satırlar ise şöyle:

"Menbic bölgesinin IŞİD unsurlarından temizlenmesi uzun süredir ABD ile Türkiye arasında yoğun tartışmalara neden olan bir konu. Türkiye, Suriye Kürtlerinin bölgeyi ele geçirmesi halinde, güney sınırındaki geniş bir alanı kontrol altında tutmasından endişe ediyor.

"Ankara, Suriye'deki en büyük Kürt milis gücü olan Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG), 30 yıldır silahlı mücadele verdiği terör örgütü PKK'nın kolu olduğuna inanıyor.

"Amerikalı yetkililer, altı aydır Suriye Demokratik Güçleri'nde daha fazla Arap savaşçının olması için çaba harcadıklarını söylüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Arap bölgeleri IŞİD'den alındığında, söz konusu alanlarda yine bu savaşçılar kullanılacak. Bu şekilde hem Türkiye'nin kaygıları giderilecek, hem de Kürtlerin kontrolü altında yaşamak istemeyen Sünni halkın olası tepkileri azaltılmış olacak."

Financial Times'a konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, son aylarda Suriye'ye gönderdikleri özel birliklerin, Suriye Demokratik Güçleri'nde daha fazla Arap savaşçının görev yapması için çalıştıklarını söylemiş ve eklemiş:

"Suriye'nin kuzeyindeki güçlerin çok büyük bir çoğunluğu hala Kürt. Ancak 6-8 aya öncesine göre içlerinde çok daha fazla Arap var."

Türkiye ABD'ye 'ortak operasyon' önermişti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarıyla da Suriye Demokratik Güçleri'ne destek verdikleri biliniyor.

Türkiye daha önce YPG'nin, Cerablus-Azez hattı arasındaki Menbic'de ilerlemesini istememişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı günü Antalya'da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Mare Hattı" olarak nitelenen ve Menbic'i de içine alan Azez ve Cerablus arasındaki 98 kilometrelik bölgeyi kapsayan alanın, Türkiye ve ABD'nin ortak operasyonuyla IŞİD militanlarından temizlenebileceğini söylemişti.