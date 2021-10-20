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Ekonomi

Financial Times: Mali Çalışma Grubu, Türkiye'yi gri listeye alabilir

Türkiye'nin gri listeye alınması durumunda, hali hazırda ülkeye çekmekte zorlandığı dış sermaye yatırımlarının daha da azalabileceği belirtiliyor

20 Ekim 2021 09:59

Türkiye’nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu  (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle ‘gri liste’ye alınması değerlendiriliyor.

Financial Times’ın haberine göre, kararın salı günü görüşüleceği ve FATF tarafından büyük ihtimalle onaylanacağı bildirildi. Karar ile birlikte Türkiye’nin halihazırda ülkeye çekmekte zorlandığı dış sermaye yatırımlarının daha da azalabileceği belirtiliyor.

Söz konusu listede Arnavutluk, Suriye, Fas, Yemen ve Güney Sudan gibi ülkeler bulunuyor.

 

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