Financial Times: Kürtler Suriye'nin geleceğinde daha fazla söz sahibi olacak

Financial Times'da bugün yer alan haberde, IŞİD'e karşı stratejik zaferlerinin Kürtleri bölgesel güç oyununun merkezine koyduğu belirtiliyor.

Haberde, Kürt savaşçıların hayati önem taşıyan rollerinin ileride ülkenin geleceği hakkında daha fazla söz sahibi olacaklarına işaret ettiği ifade ediliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Erika Solomon, Geoff Dyer ve Piotr Zalewski imzalı haber şöyle devam ediyor:

"Kürtlerin Tel Abyad'daki ani zaferlerinin bir nedeni de şanstı. IŞİD militanları, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava operasyonları üzerine, beklenenden daha erken geri çekildiler. Ancak Kürtlerin bu avantajdan yararlanabilmesi ve bölgeyi süratle kuşatması ve ardından ele geçirmesi; Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) IŞİD'le mücadelede en başarılı kuvvet olabileceği hissini uyandırdı."

"Sinirleri yıpranmış askerler, savaşan güçlerin çatışan gündemleri ve askerlerin art arda geri çekilmeleri nedeniyle Irak ilerleyemezken; YPG, Suriye'deki örgüte karşı koalisyon destekli kampanyayı en iyi yürütebilecek güç olarak görünüyor."

"Ancak Kürtlerin IŞİD'le savaşta giderek daha da hayati bir rol alması, on yıllardır Arap çoğunluğun kenarında duran Kürtlerin ülkenin geleceğinde daha fazla söz sahibi olacağı anlamına da geliyor."

'Özerk bir Kürt bölgesi kabul edilmezse Suriye bölünür'

Gazeteye konuşan Royal United Services düşünce kuruluşundan Michael Stephens, "Bu Suriye için önemli bir dönüm noktası. İleride kurulacak herhangi bir Suriye devleti tamamen özerk bir Kürt bölgesini kabul etmek zorunda yoksa devlet parçalara ayrılabilir. Şu an sahada Batılı hava güçleri tarafından meşru kılınan bir oluşum var ve bu durum engellenemez bir ayrılığa doğru ilerliyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Gazete, ABD yönetiminin resmi olarak Kürtlerin daha fazla özerklik elde etmesinden yana olmadığını ancak Kürtler ve Araplar, ABD yönetiminin ılımlı yaklaşımını bir yeşil ışık olarak yorumladığını yazıyor.

Ve şu ifadelere yer veriliyor:

Şimdiden YPG'nin rolü Suriye muhaliflerinde kızgınlık yaratıyor. Suriyeli muhalifler YPG'yi Arap köylerinde etnik temizlik yapmakla suçlamıştı ve YPG bu suçlamaları reddetmişti.

Komşu ülke Türkiye iise kendi Kürt toplumunun özerklik isteğinden endişeleniyor ve temkinli yaklaşıyor.

İroniktir, YPG'nin liderleri, PKK'nın deneyimli üyeleri. Şimdi kendi evlerinde savaşıyor, Türkiye'de PKK'nın 30 yıl sürdürdüğü ayrılıkçı gerilla savaşının tecrübelerinden faydalanıyorlar.

Gazeteye konuşan Ankara merkezli düşünce kuruluşu TEPAV'dan Nihat Ali Özcan, YPG'nin daha geniş bir kuvvet yaratmak için alternatif olamayacağını söylüyor. Özcan "Eğer etkinizi artırmak istiyorsanız, yerel halkı kontrol edecek bir strateji bulmanız gerekiyor" diyor.

Haberde Kürtlerin en fazla Jarablus'a, bir diğer Arap-Kürt şehrine kadar ilerleyebileceği, ancak Rakka'ya ilerlemeleri için koalisyonun Türkiye, Suriyeli muhalifler ve YPG ile sıkı bir pazarlığa girmesi gerektiği belirtiliyor.