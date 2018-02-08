Financial Times: Kilis, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bedeline katlanıyor

İngiliz Financial Times gazetesi bugün, Suriye sınırındaki Kilis kentinden izlenimlere yer verdiği bir haber yayımladı. Haberde, Kilis'te Zeytin Dalı Harekâtı'na desteğin de sınırın öte yanından atılan roketler nedeniyle korkunun da büyük olduğu kaydediliyor.

Haber, "Türkiye'nin sınır kenti Kilis'i ilk roketler vurduğunda gecenin bir yarısıydı. Ancak Selma Taş daha fazla bir dakika bile duramadı" sözleriyle başlıyor.

Selma Taş'ın eşi ve beş kızıyla hemen bir arabaya atlayıp, Gaziantep'teki ailesinin yanına gittiği kaydediliyor.

"Nasıl kalabilirdik ki?" diyor Selma Taş kızlarını göstererek. "Bir sonraki uykudalarken onları vurabilirdi."

Laura Pitel imzalı haberde, Kilis'in, Suriye iç savaşının nasıl Türkiye'ye taştığı ve ülke siyasetini şekillendirdiğine bir örnek teşkil ettiği belirtiliyor.

Haberde son üç haftada Türkiye'nin sınır kentlerinde yedi sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Roketlere rağmen pek çok sivilin kentte kalmaya devam ettiği kaydediliyor.

Selma Taş da 10 gün sonra çocuklarının temiz kıyafetleri bitince evine geri dönmüş.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı harekâtın arkasında toplamaya çalıştığı, yetkililerinse yerel halkı milliyetçi ve sağlam bir duruş sergilemeleri konusunda teşvik ettiği belirtiliyor.

"Kilis'in cadeleri kan kırmızısı Türk bayraklarıyla donanmış. Afişler kentten geçen askerlere şunları söylüyor: 'Dualarımız sizinle'. Cep telefonu mesajları vatandaşlara çağrı yapıyor: 'Teröristlerin sizi, evinizi ve geleceğinizi yıkmasına izin vermeyin'."

Haberde Ankara'nın Afrin'e yönelik harekâtı iç ve dış düşmanlara karşı tarihi mücadelenin son perdesi şeklinde tanımladığı belirtiliyor.

Kilis'i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'ın "Operasyon dolayısıyla, atılan roket ve füzelerden dolayı herhangi bir moral bozukluğu olmadığı gibi teröre karşı ve ülkeye yapılan saldırıya karşı çok daha hırslanmış, bilenmiş bir durumdalar" sözleri de haberde yerini buluyor.

Habere göre, kentte gururla harekâtı savunanlar var. Belediyeye bağlı kadın merkezinde askerler için sarmalar sarılıyor, atkılar örülüyor.

"Bağımsızlık savaşından beri, kadınlar rol üstlendiler" diyor genç bir üniversite öğrencisi. "Amacımız cesur askerlerimizi motive etmek ve onlara güç vermek. Onların yanındayız, sevgili cumhurbaşkanımızın yanındayız."

26 yaşındaki Ferhat da "Eğer ülkemizin teröristlerden kurtulacağı anlamına geliyorsa, her birimiz ölmeyi isteriz" diyor.

Haberde "Bütün bu meydan okumaya karşın roketler nedeniyle pek çok kişi sarsılmış durumda" deniyor.

Geçen hafta kent merkezindeki bir restorana düzenlenen saldırıda beş kişinin yaralandığı, başka bir roket saldırısında ise 17 yaşındaki bir genç kızın öldüğü hatırlatılıyor.

Kentteki esnafın işlerin düştüğünden yakındığı da kaydediliyor.

Kahvahane sahibi Yusuf, normalde günde 300-400 bardak çay satarken şimdi bunun 100 bardağa kadar düştüğünü söylüyor.

"Herkes evinde oturuyor" diyor.

Selma Taş da Kilis'e dönmesine rağmen hayatını dondurmuş. Çocukları da evden dışarı çıkmıyor.

Taş, Afrin harekâtının başarılı olmasını umuyor, "Hükümetimiz bunun gerekli olduğunu söylüyor" diyor.

Ancak muhabire göre Selma Taş iki ateş arasında kalmanın rahatsızlığını yaşıyor.

Taş "Umarım mümkün olan en kısa zamanda hallolur" diyor.