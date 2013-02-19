Financial Times: Kıbrıs'taki mali kriz, birleşme için fırsat olabilir

Financial Times yazarı Tony Barber, Kıbrıs'taki mali krizin Ada'nın yeniden birleşmesi için bir fırsat olabileceğini yazdı.

Barber, Kıbrıs'ta çözüm sürecine ilişkin şu yorumda bulundu:

"Avrupalı liderler yeterince cesur davranabilirse, Kıbrıs'ta çözüm için bir fırsat var. Ada'da son üç yıldır bankacılık ve borç krizi yaşanıyor. Kıbrıs 17 ülkenin dahil olduğu Euro bölgesinin en küçük üçüncü ülkesi. Bölgenin toplam ekonomik üretiminin binde ikisini temsil ediyor. Ancak küçüklüğüyle ters orantılı olarak Euro bölgesini geçen yaz yaşadığı krize sürükleme potansiyeli var. Kıbrıs bankalarının 10 milyar hükümetin de 7,5 milyar Euro'ya kadar yardıma ihtiyacı var.

Bu soruna ne çözüm bulunursa bulunsun, Kıbrıs'ın içinde bulunduğu durum Ada'nın yeniden birleştirilmesi için Avrupa hükümetlerine son 40 yılın en iyi fırsatını sunuyor. Çözümün ana hatları belli; Ortak vatandaşlığa sahip, toprak ve mülkiyet meselelerinde uzlaşacak iki bölgeli federal bir devlet. 2004'te Kıbrıslı Türklerin Birleşmiş Milletler planına evet demesiyle böyle bir anlaşmaya çok yaklaşılmıştı. Ama sandıkta ne derlerse desinler Avrupa Birliği'ne gireceklerinden emin olan Rumlar planı reddetmişti."



'Yardım için çözüm koşulu'



"Avrupalı liderler şimdi Rumlara dostça ama kararlı bir şekilde mali yardım için diplomatik çözüm yolunda ilerleme gerektiğini söyleyebilir. Şimdiki Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas'ın aksine ikinci turu kazanabilecek aday olarak ortaya çıkan Nikos Anastasiades 2004'te BM planını desteklemişti.

Hristofyas geçen Haziran'da kurtarma paketi istedi ama sonrasında asıl amacı kurtarma paketinin ağır koşullarını kabul eden bir başkan olmak değildi. Kıbrıslı komünistler 2016 parlamento seçimlerine ve 2018 başkanlık seçimlerine bakıyorlar.

Halkın yabancıların dayattığı kemer sıkma programından usanıp yeniden iktidara geleceklerini hesap ediyorlar. 2018'de Kıbrıs'ta keşfedilen doğal gaz yataklarından gaz çıkarılmaya başlanacak. Bu zenginlik, Rumlar için muhtemelen Kıbrıs sorununun çözüm penceresini kapatacak. Bu yüzden Anastasiades ve Avrupalı muadillerinin çözüm için beş yılları var."